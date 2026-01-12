Ordu'da 16 İlçede Eğitime Kar ve Buzlanma Nedeniyle 1 Gün Ara

Ordu Valiliği, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 13 Ocak 2026 Salı günü 16 ilçede tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 22:24
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 22:24
Ordu Valiliği, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilik açıklaması

Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ve Ünye ilçelerindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde 13 Ocak 2026 Salı günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildi.

İdari izin ve hizmet gereği değerlendirmeler

Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş ve ana sınıfına devam eden annelerin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi. Sağlık, güvenlik, 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir.

