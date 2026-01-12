Adıyaman'da Besni ve Tut'ta Eğitime 1 Gün Ara — Yoğun Kar Yağışı

Besni ve Tut ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Ocak Salı günü eğitime 1 gün ara verildi; bazı kamu personeli idari izinli sayılacak.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 23:40
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 23:40


Adıyaman'da Besni ve Tut'ta eğitime 1 gün ara

Adıyaman'da etkisini artıran yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Besni ve Tut ilçelerinde eğitime ara verildi.

Valilikten açıklama

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda yapılan ek değerlendirmeler sonucunda Tut ve Besni ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının devam ettiği belirtildi. Öğrencilerin güvenliğinin ön planda tutulduğu vurgulandı.

13 Ocak Salı günü söz konusu ilçelerin genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Ayrıca aynı gün, bu ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Vatandaşa uyarı

Yetkililer, vatandaşlardan olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.





