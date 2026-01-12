Adıyaman'da Besni ve Tut'ta Eğitime 1 Gün Ara — Yoğun Kar Yağışı

Adıyaman'da Besni ve Tut'ta eğitime 1 gün ara

Adıyaman'da etkisini artıran yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Besni ve Tut ilçelerinde eğitime ara verildi.

Valilikten açıklama

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda yapılan ek değerlendirmeler sonucunda Tut ve Besni ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının devam ettiği belirtildi. Öğrencilerin güvenliğinin ön planda tutulduğu vurgulandı.

13 Ocak Salı günü söz konusu ilçelerin genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Ayrıca aynı gün, bu ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Vatandaşa uyarı

Yetkililer, vatandaşlardan olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

ADIYAMAN’DA ETKİSİNİ ARTIRARAK SÜRDÜREN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE BESNİ VE TUT İLÇESİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ.