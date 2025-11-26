ADÜ'de Öğrenci Projelerinde Rekor: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na 996 Başvuru

ADÜ, öğrenci proje başvurularında %181 artışla Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na 996 projeyle rekor kırdı; Rektör Prof. Dr. Bülent Kent hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 11:36
ADÜ'de Öğrenci Projelerinde Rekor Artış

Rektör Kent: "ADÜ’nün geleceğini, üreten gençlerimizle birlikte inşa ediyoruz"

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), öğrenci proje üretiminde tarihe geçen bir başarıya imza attı. Üniversite yönetiminin açıkladığı verilere göre, geçtiğimiz yıl 355 olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu başvuru sayısı bu yıl %181 artışla 996'ya yükseldi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, elde edilen bu başarının eğitim ve araştırma kültüründe yaşanan değişimin somut bir göstergesi olduğunu belirtti. Kent, öğrencilerin sadece ders başarısına odaklanmayıp akademide etkin rol alacak proje üreticileri olarak yetiştirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Rektör Kent, üniversitede hızla gelişen proje kültürünü ve verilen destekleri şöyle özetledi: "Araştırma Üniversitesi vizyonumuzla ADÜ’nün geleceğini, üreten ve yenilik peşinde koşan gençlerimizle birlikte inşa ediyoruz". Kent, ADÜ'de her öğrencinin proje üreten biri olana kadar teşvik ve desteklerin kararlılıkla süreceğini kaydetti.

Bu yükseliş, ADÜ'nün araştırma odaklı vizyonunu güçlendirirken, üniversite bünyesinde proje üretimini teşvik eden uygulamaların ve genç araştırmacılara sağlanan destek mekanizmalarının etkinliğini de ortaya koyuyor.

