Kırşehir'de Sınıf Birleştirme Kararına Velilerden Tepki

Kırşehir'de Sıdıklı İlk ve Ortaokulu'nda 1. ve 2. sınıf birleştirme kararı velilerin tepkisini çekti; veliler eğitim kalitesinin düştüğünü savunuyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 20:07
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 20:07
Sıdıklı İlk ve Ortaokulu'ndaki uygulama velileri sokağa döktü

Kırşehir'de bir okulda 1. ve 2. sınıf öğrenci sayısının yetersizliği nedeniyle alınan sınıf birleştirme kararına veliler tepki gösterdi.

Valilik önünde açıklama yapan velilerden İlkay Köysüren, Sıdıklı İlk ve Ortaokulu'nda birleştirme uygulamasının eğitim kalitesini düşürdüğünü savunarak, "Göçe zorlanıyoruz. Çocukların eğitimleriyle oynanıyor. Benim çocuğum 1. sınıfla ve 2. sınıfla okursa kalite de düşüyor. Zor durumdayız" dedi.

Erhan Duma adlı veli ise uygulamanın bilinçli şekilde yapıldığını öne sürerek, "Bilerek ve isteyerek 2-3 çocuk eksik diye sınıf birleştirmesi yapılıyor. 11 köyün çocukları bu okula geliyor" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise, yönetmelik gereği öğrenci sayısı 41'in altında olan yerleşim birimlerinde 1 ve 2. sınıfların, ayrıca 3 ve 4. sınıfların birleştirilmesinin zorunlu olduğunu belirtti.

Veliler, kararın yeniden gözden geçirilmesini talep ederken, soruna kalıcı bir çözüm üretilmesini istiyor.

