AFAD'dan 3’üncü Ordu Komutanlığı Personeline Arama ve Kurtarma Eğitimi

AFAD, Erzincan'da 3’üncü Ordu Komutanlığı personeline uygulamalı arama-kurtarma eğitimi vererek afet müdahalesi ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeyi hedefledi.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 09:46
Eğitimde uygulamalı müdahale ve koordinasyon vurgusu

Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli tarafından 3’üncü Ordu Komutanlığı personeline arama ve kurtarma eğitimi verildi.

Eğitim programında, olası afet durumlarında hızlı, etkili ve koordineli müdahale için gerekli bilgi ve beceriler uygulamalı olarak aktarıldı. Katılımcılar, afet anında kullanılacak teknikler, ekip çalışması, müdahale yöntemleri ve güvenlik adımları konusunda detaylı bilgi edinme fırsatı buldu.

AFAD yetkilileri, verilen eğitimin olası afetlerde kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

