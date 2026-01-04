DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.924.781,12 -0,99%

Ağrı'da 90 Okul İçin Seferberlik: Vali Mustafa Koç'un Talimatıyla Kar Temizleme

Ağrı Valisi Mustafa Koç'un talimatıyla il merkezinde 90 okul ve kamu kurumunda kar temizleme çalışmaları başladı; ekipler 08.30'da sahaya indi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 18:00
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 18:02
Ağrı'da 90 Okul İçin Seferberlik: Vali Mustafa Koç'un Talimatıyla Kar Temizleme

Ağrı'da 90 Okul İçin Seferberlik: Vali Mustafa Koç'un Talimatıyla Kar Temizleme

İl merkezinde eğitim ve kamu hizmetleri aksamaması için yoğun karla mücadele devam ediyor

Ağrı'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından, Ağrı Valisi Mustafa Koçun talimatıyla eğitim ve kamu hizmetlerinin aksamasını önlemek amacıyla kapsamlı kar temizleme çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalar, Ağrı Valiliği koordinasyonunda yürütülüyor. Operasyona İl Özel İdaresi, Karayolları ve Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü ekipleri katılıyor. İl merkezinde bulunan 90 okul ile kamu kurumlarının kar nedeniyle kapanan yol, bahçe ve çevrelerinde temizlik yapılıyor.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre ekipler sabah saat 08.30 itibarıyla sahaya indi. Çalışmalarda görevli makine ve araç sayısı şu şekilde: 12 kamyon, 6 ön bıçaklı kamyon, 4 JCB iş makinesi ve 3 greyder.

Açıklamada, Valiliğimiz koordinesinde; İl Özel İdaresi, Karayolları ve Devlet Su İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin, il merkezindeki 90 okul ve kamu kurumlarının karla kapanan yol, bahçe ve çevrelerini açmak amacıyla planlı ve eş güdümlü şekilde çalıştıkları vurgulandı. Eğitim ve kamu hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

AĞRI VALİSİ MUSTAFA KOÇ'UN TALİMATIYLA, İL MERKEZİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN...

AĞRI VALİSİ MUSTAFA KOÇ'UN TALİMATIYLA, İL MERKEZİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN EĞİTİM VE KAMU HİZMETLERİNİN AKSAMAMASI İÇİN KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI.

AĞRI VALİSİ MUSTAFA KOÇ'UN TALİMATIYLA, İL MERKEZİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağrı'da 90 Okul İçin Seferberlik: Vali Mustafa Koç'un Talimatıyla Kar Temizleme
2
Diyarbakır’da MayaMat’e 3 Binin Üzerinde Başvuru
3
Niğde Belediyesi'nden Final Haftasında Sıcak Çorba İkramı
4
Çifteler'de "Bir Yaş Daha Büyüdüm" Coşkusu
5
Bartın MYO Halkla İlişkiler Öğrencilerinden 24 Sosyal Sorumluluk Projesi Tamamlandı
6
Sason'da taşımalı eğitime 5 Ocak'ta ara — kar, buzlanma ve don uyarısı
7
BUÜ'de Başarı Çıtası Yükseldi: 11. 'Rektörle Buluşma'

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları