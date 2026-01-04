Ağrı'da 90 Okul İçin Seferberlik: Vali Mustafa Koç'un Talimatıyla Kar Temizleme

İl merkezinde eğitim ve kamu hizmetleri aksamaması için yoğun karla mücadele devam ediyor

Ağrı'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından, Ağrı Valisi Mustafa Koçun talimatıyla eğitim ve kamu hizmetlerinin aksamasını önlemek amacıyla kapsamlı kar temizleme çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalar, Ağrı Valiliği koordinasyonunda yürütülüyor. Operasyona İl Özel İdaresi, Karayolları ve Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü ekipleri katılıyor. İl merkezinde bulunan 90 okul ile kamu kurumlarının kar nedeniyle kapanan yol, bahçe ve çevrelerinde temizlik yapılıyor.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre ekipler sabah saat 08.30 itibarıyla sahaya indi. Çalışmalarda görevli makine ve araç sayısı şu şekilde: 12 kamyon, 6 ön bıçaklı kamyon, 4 JCB iş makinesi ve 3 greyder.

Açıklamada, Valiliğimiz koordinesinde; İl Özel İdaresi, Karayolları ve Devlet Su İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin, il merkezindeki 90 okul ve kamu kurumlarının karla kapanan yol, bahçe ve çevrelerini açmak amacıyla planlı ve eş güdümlü şekilde çalıştıkları vurgulandı. Eğitim ve kamu hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

