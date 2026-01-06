Ağrı'da Halk Eğitimi Kurslarında Kadınlar Öne Çıktı

Ağrı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, 2025 eğitim öğretim yılında açılan kurslarda kadın kursiyerlerin erkekleri büyük farkla geride bıraktığını açıkladı. Yıl boyunca hizmet verilen 14 bin 400 kursiyerin yaklaşık 10 bin 400'ünü kadınlar oluşturdu; bu tablo halk eğitimi merkezlerinin kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımındaki önemini bir kez daha gösteriyor.

İstatistikler ve kurs sayıları

888 kurs açtıklarını belirten Ağrı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kasım İhsan Polat, "Yıl boyunca hizmet verdiğimiz 14 bin 400 kursiyerin yaklaşık dörtte üçü kadınlardan oluşuyor. Her dört kursiyerimizin üçü kadın. Bu tablo bizleri son derece mutlu ediyor. Kadınları hayata dahil etmek, sosyalleşmelerini sağlamak ve ilgi ile yeteneklerini keşfetmelerine katkı sunmak bizim için çok kıymetli" dedi.

Kadın istihdamı ve eğitim fırsatları

Polat, kurum bünyesinde görev yapan usta öğreticiler arasında da kadınların ağırlıkta olduğunu ifade ederek, "Her üç usta öğreticimizin ikisi kadın. Bu durum kadın istihdamı açısından bizleri ayrıca memnun ediyor. Kurslarımıza katılan kadınlarımız hem kendilerini keşfediyor hem de ürettiklerini gelire dönüştürerek aile bütçelerine katkı sağlıyor" diye konuştu.

Mesleki eğitim ve kültür

Polat, kadın kursiyerlerin aldıkları belgelerle usta öğretici olarak görev alabildiklerini, özel sektörde çalışabildiklerini ya da kendi iş yerlerini açabildiklerini söyleyerek özellikle mesleki kurslara ağırlık verdiklerini vurguladı. Ayrıca kurum, gençler ve büyükler kategorilerinde iki Türkiye birinciliği kazanan halk oyunları ekipleriyle kültürü yaşatıyor ve Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında üniversite hazırlık kurslarını tamamen ücretsiz sunuyor.

Ücretsiz kurslar sonucunda 2025 YKS'de 74 öğrencinin lisans ve ön lisans programlarına yerleştiğini, resim ve müzik alanında açılan genel yetenek kurslarıyla da 20 öğrencinin ilgili bölümleri kazandığını belirtti.

Dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar

Polat, Çocuk Esirgeme Kurumu, Kadın Sığınma Evi, Engelsiz Yaşam Merkezi ve cezaevlerinde açılan kurslarla dezavantajlı vatandaşların hayatlarına dokunduklarını belirterek, kurumun sloganını "her zaman, her yerde, herkes için eğitim" olarak ifade etti.

Ağrı Halk Eğitimi Merkezi olarak 3 yaşından başlayarak hayatın her dönemindeki vatandaşları kurslara davet ettiklerini belirten Polat, açılan 888 kursun büyük bölümünün mesleki kurslardan oluştuğunu ve bu kurslar sayesinde özellikle kadınların istihdama katılarak ekonomik hayatta daha güçlü yer aldığını söyledi.

