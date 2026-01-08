Elazığ'da İlçe Müftüleri Toplandı: 17 Ocak Hafızlık İcazet Hazırlığı

Elazığ İl Müftülüğü koordinasyonunda yapılan ocak ayı İlçe Müftüleri Toplantısında din hizmetleri ve 17 Ocak'taki Hafızlık İcazet Merasimi hazırlıkları ele alındı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 11:31
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 11:31
Elazığ'da İlçe Müftüleri Toplandı: 17 Ocak Hafızlık İcazet Hazırlığı

Elazığ'da İlçe Müftüleri Toplandı

Gündem: Din hizmetleri ve 17 Ocak hazırlıkları

Elazığ İl Müftülüğü koordinasyonunda, Ocak ayı İlçe Müftüleri Toplantısı İl Müftüsü Yusuf Bingöl başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya il genelindeki ilçe müftüleri katıldı.

Toplantıda il genelinde yürütülen din hizmetleri, devam eden çalışmalar ve planlanan faaliyetler ayrıntılarıyla değerlendirildi. Katılımcılar, hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik öneri ve uygulamaları paylaştı.

Gündem kapsamında özellikle 17 Ocak tarihinde yapılacak olan Hafızlık İcazet Merasimi öne çıktı. İcazet merasimine ilişkin hazırlık süreci, program akışı, görev dağılımları ve organizasyon detayları masaya yatırılarak gerekli planlamalar yapıldı.

Toplantı sonrası yapılan değerlendirmelerde, programların eşgüdümlü yürütülmesi ve icazet merasiminin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için saha çalışmaları ile koordinasyonun güçlendirilmesine karar verildi.

