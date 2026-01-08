Eskişehir'de 'Rusya Müslümanları' Konferansı: Zülfikar Bayraktar'ın Değerlendirmesi

Konferansta öne çıkan tespitler

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Türkolog Prof. Dr. Zülfikar Bayraktar, Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği tarafından düzenlenen 'Rusya Müslümanları' konulu konferansta Rusya'daki dini yaşam ve İslami kurumların son dönemdeki dönüşümünü anlattı.

Bayraktar, son 20 yılda Rusya'daki İslami kültür ve dini kurumların sayısının katlanarak arttığını vurguladı. "Geleneksel İslam, mevcut Rus hükümeti tarafından, Rusya’nın manevi yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak tanımlanmaktadır" diye belirtti ve İslam'ın insancıl değerleri, şefkat ve adalet anlayışını öne çıkardı.

Konuşmasında Bayraktar, Vladimir Putin'in Müslümanların kendi dini eğitim sisteminin yeniden kurulmasını desteklediğini ve bu desteğin farklı platformlarda defalarca ifade edildiğini aktardı. Başta Tataristan, Başkurdistan, Çeçenistan olmak üzere Rusya Federasyonu'nun çeşitli bölgelerinde cami inşaatlarında belirgin bir artış gözlemlendiğini söyledi.

Bayraktar ayrıca Rusya'nın 2003 yılından bu yana İslam Konferansı Örgütü'nde daimi gözlemci konumunda bulunduğunu, camilere bağlı medrese ve okulların sayısında artış olduğunu; devletin, Müslüman gençlerin geleneksel İslami değerlerle eğitilmesi ve dış kaynaklı radikal söylemlere karşı önlemleri dikkatle takip ettiğini belirtti.

Konferans sonrası Türkiye-Rusya ilişkilerine dair yöneltilen soruya Bayraktar, Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü bir devlet geleneğinin mirasçısı olduğunu, bölgesel barış, yeniden imar ve ekonomik kalkınma süreçlerinde sorumluluk üstlendiğini söyledi. Rusya ile ilişkilerde karşılıklı diyalog, barışçıl tutum, anlayış ve ortak çıkarların önemine dikkat çekti.

Konferansın sonunda Prof. Dr. Zülfikar Bayraktar'a plaket takdim edildi.

