Alaplı İmam Hatip Lisesi Sol Kol Bilek Güreşi'nde Bölge Birincisi

Çorum'daki müsabakalarda üç kategoride derece

Alaplı İmam Hatip Lisesi, Çorum’da düzenlenen Sol Kol Bilek Güreşi müsabakalarında önemli bir başarı elde etti. Okul öğrencileri üç farklı kategoride dereceye girerek ilçeyi gururlandırdı.

Yapılan müsabakalarda; 12. sınıf öğrencisi Merve Özdemir, Bölge Birincisi, 12. sınıf öğrencisi Ensar Demirhan, Bölge Üçüncüsü, 11. sınıf öğrencisi Ecem Kaya ise Bölge Üçüncüsü oldu.

Okul Müdürü Ersin Güler elde edilen başarıdan dolayı öğrencileri tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: "Bugün Çorum’da yapılan Sol Kol Bilek Güreşi müsabakalarında öğrencilerimizin elde ettiği bu dereceler bizleri gururlandırmıştır. Bu başarıların kazanılmasında emeği geçen idareci ve öğretmenlerimizi kutluyoruz. Türkiye Şampiyonası’nda mücadele edecek olan sporcularımıza başarılar diliyor, Alaplı’yı bir kez daha gururlandıracaklarına yürekten inanıyoruz."

Başarılı sporcular, önümüzdeki günlerde düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’nda Alaplı’yı temsil edecek.

ZONGULDAK (İHA) - ALAPLI İMAM HATİP LİSESİ, ÇORUM İLİNDE DÜZENLENEN SPOR MÜSABAKALARINDA BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI. OKULUN ÖĞRENCİLERİ, SOL KOL BİLEK GÜREŞİ MÜSABAKALARINDA 3 FARKLI KATEGORİDE DERECE ELDE ETTİ.