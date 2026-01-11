Alaplı İmam Hatip Lisesi Sol Kol Bilek Güreşi'nde Bölge Birincisi

Alaplı İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Çorum'daki Sol Kol Bilek Güreşi müsabakalarında bölge birinciliği ve iki üçüncülük elde etti.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 20:21
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 20:21
Alaplı İmam Hatip Lisesi Sol Kol Bilek Güreşi'nde Bölge Birincisi

Alaplı İmam Hatip Lisesi Sol Kol Bilek Güreşi'nde Bölge Birincisi

Çorum'daki müsabakalarda üç kategoride derece

Alaplı İmam Hatip Lisesi, Çorum’da düzenlenen Sol Kol Bilek Güreşi müsabakalarında önemli bir başarı elde etti. Okul öğrencileri üç farklı kategoride dereceye girerek ilçeyi gururlandırdı.

Yapılan müsabakalarda; 12. sınıf öğrencisi Merve Özdemir, Bölge Birincisi, 12. sınıf öğrencisi Ensar Demirhan, Bölge Üçüncüsü, 11. sınıf öğrencisi Ecem Kaya ise Bölge Üçüncüsü oldu.

Okul Müdürü Ersin Güler elde edilen başarıdan dolayı öğrencileri tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: "Bugün Çorum’da yapılan Sol Kol Bilek Güreşi müsabakalarında öğrencilerimizin elde ettiği bu dereceler bizleri gururlandırmıştır. Bu başarıların kazanılmasında emeği geçen idareci ve öğretmenlerimizi kutluyoruz. Türkiye Şampiyonası’nda mücadele edecek olan sporcularımıza başarılar diliyor, Alaplı’yı bir kez daha gururlandıracaklarına yürekten inanıyoruz."

Başarılı sporcular, önümüzdeki günlerde düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’nda Alaplı’yı temsil edecek.

ZONGULDAK (İHA) - ALAPLI İMAM HATİP LİSESİ, ÇORUM İLİNDE DÜZENLENEN SPOR MÜSABAKALARINDA BÜYÜK BİR...

ZONGULDAK (İHA) - ALAPLI İMAM HATİP LİSESİ, ÇORUM İLİNDE DÜZENLENEN SPOR MÜSABAKALARINDA BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI. OKULUN ÖĞRENCİLERİ, SOL KOL BİLEK GÜREŞİ MÜSABAKALARINDA 3 FARKLI KATEGORİDE DERECE ELDE ETTİ.

ZONGULDAK (İHA) - ALAPLI İMAM HATİP LİSESİ, ÇORUM İLİNDE DÜZENLENEN SPOR MÜSABAKALARINDA BÜYÜK BİR...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adıyaman'da 3 İlçede Okullar 12 Ocak Pazartesi Tatil
2
Alaplı İmam Hatip Lisesi Sol Kol Bilek Güreşi'nde Bölge Birincisi
3
Bingöl'de 12.01.2026 Pazartesi Eğitime 1 Gün Ara — Kar ve Buzlanma
4
Tunceli'de Kar ve Buzlanma Nedeniyle Eğitime 2 Gün Ara
5
Belirsiz Uygulamalar Özel Eğitim Kurumlarını Çıkmaza Sürükledi
6
Malatya'da 12 Ocak'ta Eğitime 1 Gün Ara — Motosiklet ve Kuryelere Trafik Yasağı
7
Anadolu Üniversitesi ile Yeşilay’dan Bağımlılıkla Mücadelede Stratejik İş Birliği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları