Malatya'da 12 Ocak'ta Eğitime 1 Gün Ara — Motosiklet ve Kuryelere Trafik Yasağı

Malatya'da 12 Ocak'ta Eğitime 1 Gün Ara

Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle kentte bir dizi önlem alındı

Malatya'da etkili olması beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi, bazı trafik kısıtlamaları uygulamaya kondu.

Vali Seddar Yavuz, Afet Koordinasyon Merkezi'nde kurum ve kuruluş yetkilileriyle yapılan toplantının ardından yaptığı açıklamada, son meteorolojik verilerin değerlendirildiğini belirtti. Vali Yavuz, 12 Ocak Pazartesi günü il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı tüm eğitim kurumları ile 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Vali Yavuz, kamu kurumlarında görev yapan malul, gazi, engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağını; "Anne ve babası çalışan, anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" dedi. Ayrıca, sağlık, güvenlik ve 7/24 esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun hizmetin gereği olarak ilgili birimlerce değerlendirileceğini kaydetti.

Vali Yavuz, şehir içi ve şehirler arası ulaşımda aksama yaşanmaması için yeterli sayıda ekip ve personelin görevlendirildiğini belirterek, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve yetkili mercilerin yapacağı duyuruları takip etmelerini istedi.

Yoğun kar yağışı, don olayı ve olumsuz hava şartları nedeniyle trafik güvenliğine yönelik ilave tedbirler alındı. Bu kapsamda 12 Ocak Pazartesi günü il genelinde motosiklet, motorlu bisiklet (mobilet) ve motorlu kuryelerin 1 gün süreyle trafiğe çıkışı yasaklandı.

