Sinop'ta Kar Engeli: 12 Ocak'ta Merkez'de Taşımalı Eğitime Ara

Sinop Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle Merkez ilçeye bağlı 12 köyde taşımalı eğitime 12 Ocak Pazartesi için ara verildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 22:08
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 22:08
Sinop'ta Kar Engeli: 12 Ocak'ta Merkez'de Taşımalı Eğitime Ara

Sinop'ta Kar Engeli: Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara

Valilikten açıklama

Sinop Valiliği, il genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı yerleşimlerde risk oluşabileceği gerekçesiyle önleyici tedbir aldı. Buna göre Merkez ilçede taşımalı eğitime 12 Ocak Pazartesi günü için ara verildi.

Merkez ilçeye bağlı Akbaş, Altınyayla, Çakıldak, Eymür, Göller, Göllü, Kirençukuru, Oğuzeli, Sazlı, Tepealtı, Tıngıroğlu ve Türkmen köylerinde, Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim taşımaları durduruldu. Aynı güzergâhlarda Özel Servis Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında yapılan öğrenci taşımaları da bu kapsamda değerlendirildi.

Açıklamada, mevcut hava koşullarının seyrine göre diğer ilçelerdeki eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin kararların ilgili kaymakamlıklar tarafından alınacağı ve Valiliğin kamuoyunu gelişmeler konusunda bilgilendirmeye devam edeceği bildirildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

VALİLİK AÇIKLAMASI

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yozgat'ta Okullar 12 Ocak 2026'da 1 Gün Tatil
2
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu Yarı Finallere Yükseldi
3
Belirsiz Uygulamalar Özel Eğitim Kurumlarını Çıkmaza Sürükledi
4
Eskişehir'de Okul Kütüphaneleri Uygulama Kılavuzu Değerlendirme Toplantısı
5
Sinop'ta Kar Engeli: 12 Ocak'ta Merkez'de Taşımalı Eğitime Ara
6
Sakarya'da Kar Tatili: Eğitim 12 Ocak'ta 1 Gün Ara
7
Malatya'da 12 Ocak'ta Eğitime 1 Gün Ara — Motosiklet ve Kuryelere Trafik Yasağı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları