Sinop'ta Kar Engeli: 12 Ocak'ta Merkez'de Taşımalı Eğitime Ara

Sinop'ta Kar Engeli: Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara

Valilikten açıklama

Sinop Valiliği, il genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı yerleşimlerde risk oluşabileceği gerekçesiyle önleyici tedbir aldı. Buna göre Merkez ilçede taşımalı eğitime 12 Ocak Pazartesi günü için ara verildi.

Merkez ilçeye bağlı Akbaş, Altınyayla, Çakıldak, Eymür, Göller, Göllü, Kirençukuru, Oğuzeli, Sazlı, Tepealtı, Tıngıroğlu ve Türkmen köylerinde, Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim taşımaları durduruldu. Aynı güzergâhlarda Özel Servis Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında yapılan öğrenci taşımaları da bu kapsamda değerlendirildi.

Açıklamada, mevcut hava koşullarının seyrine göre diğer ilçelerdeki eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin kararların ilgili kaymakamlıklar tarafından alınacağı ve Valiliğin kamuoyunu gelişmeler konusunda bilgilendirmeye devam edeceği bildirildi.

