Sakarya'da Kar Tatili: Eğitim 12 Ocak'ta 1 Gün Ara
Valilikten açıklama
Sakarya Valiliği, beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Açıklamada, bu gece başlaması beklenen yoğun kar yağışı ve oluşabilecek buzlanmalar nedeniyle eğitim-öğretime 12 Ocak tarihinde 1 gün ara verildiği belirtildi.
Valilik kararına göre, okulların tatil edildiği gün kamu kurumlarında çalışan malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personel de idari izinli sayılacak.
SAKARYA'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI VE OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE İL GENELİNDE TAŞIMALI EĞİTİME BİR GÜN SÜREYLE ARA VERİLDİ.