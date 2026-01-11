Sakarya'da Kar Tatili: Eğitim 12 Ocak'ta 1 Gün Ara

Sakarya Valiliği, yoğun kar ve buzlanma beklentisi nedeniyle 12 Ocak'ta eğitime 1 gün ara verildiğini ve bazı personelin idari izinli sayılacağını açıkladı.