Sakarya'da Kar Tatili: Eğitim 12 Ocak'ta 1 Gün Ara

Sakarya Valiliği, yoğun kar ve buzlanma beklentisi nedeniyle 12 Ocak'ta eğitime 1 gün ara verildiğini ve bazı personelin idari izinli sayılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 22:04
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 22:04
Valilikten açıklama

Sakarya Valiliği, beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Açıklamada, bu gece başlaması beklenen yoğun kar yağışı ve oluşabilecek buzlanmalar nedeniyle eğitim-öğretime 12 Ocak tarihinde 1 gün ara verildiği belirtildi.

Valilik kararına göre, okulların tatil edildiği gün kamu kurumlarında çalışan malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

