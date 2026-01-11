Anadolu Üniversitesi ile Yeşilay’dan Bağımlılıkla Mücadelede Stratejik İş Birliği

Anadolu Üniversitesi ile Yeşilay arasında eğitim, araştırma ve toplumsal farkındalık odaklı bağımlılıkla mücadele protokolü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve Doç. Dr. Mehmet Dinç tarafından imzalandı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 16:17
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 16:17
Anadolu Üniversitesi ile Yeşilay’dan Bağımlılıkla Mücadelede Stratejik İş Birliği

Anadolu Üniversitesi ile Yeşilay’dan Bağımlılıkla Mücadelede Stratejik İş Birliği

Anadolu Üniversitesi ile Yeşilay arasında, eğitim, araştırma ve toplumsal duyarlılığı artırmaya yönelik kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ile Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç tarafından resmi olarak hayata geçirildi.

Protokolün Kapsamı

İş birliği çerçevesinde bağımlılıkla mücadeleye yönelik eğitim faaliyetleri, topluma yönelik bilgilendirme çalışmaları ve ortak proje ve etkinlikler birlikte planlanacak. Protokolün hedefi, uygulanan çalışmaları doğru hedef kitleye ulaştırmak ve sağlıklı yaşam bilincinin toplum genelinde benimsenmesini sağlamak olarak belirlendi.

Akademik Gücün Katkısı

Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, değerlendirmesinde Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadelede yürüttüğü koruma çalışmalarının ve kişisel verilerin önemine dikkat çekti. Adıgüzel, düzenlenen Yeşilayfest’in Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmesinin iki kurum arasındaki güçlü iş birliğinin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı. İmzalanan protokolle üniversitenin yürüteceği bilimsel çalışmaların bağımlılıkla mücadeleye kurumsal bir katkı sunacağını belirtti.

Stratejik Ortaklık ve Toplumsal Etki

Doç. Dr. Mehmet Dinç ise Anadolu Üniversitesi’nin eğitim-öğretim kapasitesi, istatistiki altyapısı ve toplumsal odaklı yaklaşımının Yeşilay için önemli bir katma değer olduğunu ifade etti. Dinç, protokol kapsamında yürütülecek ortak proje ve etkinlikler ile toplumsal eğitimin daha geniş kitlelere taşınacağını aktardı.

Taraflar, bu iş birliğinin bağımlılıkla mücadelede akademi ve sivil toplum arasındaki etkileşimi güçlendirerek, uzun vadede toplumsal farkındalığın ve koruyucu çalışmaların etkinliğini artırmasını hedefliyor.

