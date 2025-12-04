Hakkari Polisi Özel Gereksinimli Çocukları Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda Ağırladı

Eğitim ve eğlence bir arada: Uygulamalı trafik dersleri ve gokart keyfi

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, özel gereksinimli çocukları Çocuk Trafik Eğitim Parkında misafir ederek unutulmaz bir gün yaşattı.

Etkinlik kapsamında çocuklara hem temel trafik kurallarına ilişkin uygulamalı eğitim verildi hem de park içinde gokart sürmenin mutluluğu yaşatıldı. Eğitimde güvenli sürüş, yaya geçidi kullanımı, trafik ışıkları ve emniyetli hareket etme gibi konular uygulamalı olarak işlenirken, çocuklar eğitmenler eşliğinde araç kullanım pratiği yaptı.

Etkinlik süresince çocukların heyecanı ve neşesi yüzlerine yansıdı; aileler düzenlenen bu sosyal ve eğitici faaliyetin çocukların gelişimi açısından önemli olduğunu belirterek Hakkari polisine teşekkür etti.

