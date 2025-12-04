Hakkari Polisi Özel Gereksinimli Çocukları Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda Ağırladı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, özel gereksinimli çocuklara trafik eğitimi verip gokart deneyimi yaşattı; aileler polise teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:27
Hakkari Polisi Özel Gereksinimli Çocukları Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda Ağırladı

Hakkari Polisi Özel Gereksinimli Çocukları Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda Ağırladı

Eğitim ve eğlence bir arada: Uygulamalı trafik dersleri ve gokart keyfi

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, özel gereksinimli çocukları Çocuk Trafik Eğitim Parkında misafir ederek unutulmaz bir gün yaşattı.

Etkinlik kapsamında çocuklara hem temel trafik kurallarına ilişkin uygulamalı eğitim verildi hem de park içinde gokart sürmenin mutluluğu yaşatıldı. Eğitimde güvenli sürüş, yaya geçidi kullanımı, trafik ışıkları ve emniyetli hareket etme gibi konular uygulamalı olarak işlenirken, çocuklar eğitmenler eşliğinde araç kullanım pratiği yaptı.

Etkinlik süresince çocukların heyecanı ve neşesi yüzlerine yansıdı; aileler düzenlenen bu sosyal ve eğitici faaliyetin çocukların gelişimi açısından önemli olduğunu belirterek Hakkari polisine teşekkür etti.

HAKKARİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE HAKKARİ BELEDİYESİ, ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARI ÇOCUK TRAFİK...

HAKKARİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE HAKKARİ BELEDİYESİ, ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARI ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM PARKI’NDA MİSAFİR EDEREK UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞATTI.

HAKKARİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE HAKKARİ BELEDİYESİ, ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARI ÇOCUK TRAFİK...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MCBÜ EngiRank 2025'te Türkiye'de 16., Avrupa'da 226. sırada
2
SAÜ Eğitim Fakültesi Danışma Kurulu, Öğretmen Adaylarını Güçlendirecek Adımları Görüştü
3
Talip Geylan: Öğretmenin saygınlığı eğitim hedefleri için şart
4
Sinop'ta Mantar Yetiştiriciliği Kursu Kırsalda Üretimi Canlandırıyor
5
Gökkuşağı Koleji 2026 Sürdürülebilirlik Raporu: Eğitimde Sürdürülebilir Dönüşüm
6
Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde Yapay Zeka Zirvesi: Öğrenciler Sektörle Buluştu
7
Kastamonu Üniversitesi'nin Yapay Zeka Destekli Biyosensör Projesi HAVELSAN SUIT'e Kabul Edildi

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi