ALKÜ 'Benim Üniversitem' 40-60 Yaşlara Üniversite Deneyimi Sundu

ALKÜ 'Benim Üniversitem' 40-60 yaş arasına dolu dolu üniversite deneyimi sundu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) tarafından hiç üniversite deneyimi yaşamamış 40-60 yaş bireyleri için hayata geçirilen "Benim Üniversitem" projesi, birbirinden öğretici programlarla tamamlandı.

Projenin kapsamı ve katılımcılar

26-30 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen ve 3 gün süren projeye 27 kişi katıldı. Proje, ALKÜ 60+ Tazelenme Üniversitesi ve ALKÜ Bilim İletişimi Ofisi iş birliğiyle düzenlendi.

Program akışı

Açılış, Eğitim Fakültesi Başöğretmen Konferans Salonu'nda yapıldı. Katılımcılar ilk derslerini Dr. Öğr. Üyesi Ergün Kara'dan aldı. İlk günün devamında sağlık temelli dersler Dr. Öğr. Üyesi Burcu Karasakaloğlu, Doç. Dr. Ayşe Ünal ve Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ali Seydi Alpay tarafından verildi.

İkinci günde sağlıklı beslenme ve gastronomi alanında teorik ve uygulamalı dersler; Arş. Gör. Abdulkadir Yıldız, Dr. Öğr. Üyesi Ceren Şarahman Kahraman, Doç. Dr. Oğuz Nebioğlu, Cilvarda Restoran Şefi Yiğit Ulus ve Öğr. Gör. Dr. Samet Ak tarafından yürütüldü.

Programın üçüncü gününde sağlık, spor ve turizm konularında dersler Öğr. Gör. Emriye Gümüş, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Dönmez ve Dr. Öğr. Üyesi Necati Çelik tarafından gerçekleştirildi. Koordinatör Doç. Dr. Özgür Nalbant, öğrencilerin projeden büyük keyif aldıklarını ifade etti.

Rektörün değerlendirmesi

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, projeye başvurarak ilk kez üniversite deneyimi yaşayan bireylerin heyecanını görmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Rektör Türkdoğan'ın açıklaması şöyle:

"ALKÜ olarak vatandaşlarımızın öğrenme sürecine katkıda bulunmak için birçok projeler gerçekleştiriyoruz. 60+ Tazelenme Üniversitesi sayesinde 60 yaş üstü bireylerimize üniversite eğitimi vererek vatandaşlarımıza güzel bir proje sunduk. Bunun yanında ALKÜ Bilim İletişimi Ofisi ile bu süreci en iyi şekilde yürütmeye gayret ediyoruz. Benim Üniversitem projesiyle bu deneyimi yaşayan ve ALKÜ ailesinin bir parçası olan yeni öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Projede emeği geçen Koordinatör Doç. Dr. Özgür Nalbant’a ve tüm ALKÜ ailesine yürekten teşekkür ederim"

Katılımcıların izlenimleri

Projeye katılanlar deneyimlerinden memnun kaldıklarını ifade ettiler. Bedia Hakenkruger projeyi ilk duyduğunda hemen başvurduğunu belirterek: "Proje bizim için çok önemli oldu. Ben burada hem öğrendim hem de eğlendim. Yeniden gençliğime döndüm" dedi.

Projeye başvuran diğer katılımcılardan Ergül Akbaş, burada yeni şeyler öğrendiklerini ve üniversite deneyiminin çok keyifli ve öğretici olduğunu; Sevim Yılmaz ise öğrenirken eğlenmenin ayrıcalığını ilk kez yaşadığını vurguladı.

Katılımcılar, projenin düzenlenmesinde emeği geçen Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Doç. Dr. Özgür Nalbant ve tüm ALKÜ çalışanlarına teşekkür etti.

