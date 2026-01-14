Biruni Üniversitesi, YÖK'ün 'Bilim Kafe' Etkinlikleriyle 6 İlde Gençlerle Buluştu

Biruni Üniversitesi, YÖK'ün 'Bilim Kafe' etkinlikleriyle 6 ilde gençlerle buluştu

Yükseköğretim Kurulu Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda ve Biruni Üniversitesi organizasyonunda yürütülen 'Sokakta, Bahçede, Kafede: Bilim Her Yerde!' etkinlikleri kapsamında düzenlenen Bilim Kafe buluşmaları, Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerinde yer alan Diyarbakır, Batman, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep ve Adana illerinde gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın, üniversitelerde üretilen bilginin toplumda anlaşılır ve erişilebilir hale getirilmesi amacıyla başlattığı 'Bilim Kafe' etkinlikleri, Biruni Üniversitesi tarafından il milli eğitim müdürlükleri iş birliğiyle Ocak ayının ilk haftasında hayata geçirildi. Etkinliklere lise öğrencileri katıldı ve programlar illerdeki konferans salonlarında düzenlendi.

Etkinlik programı

Bilim Kafe sunumları kapsamında Biruni Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatma Çelik "Gençlerde beslenmenin öğrenmeye etkisi"; Biruni Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Farmakoloji Uzmanı Doç. Dr. Burak Önal ise "Öğren ve geleceğini şekillendir" başlıklı sunumlar gerçekleştirdi. Sunumlarda bilimsel bilgiler sade ve anlaşılır bir dille aktarıldı, öğrencilerin soruları yanıtlandı ve katılımcılar akademisyenlerle birebir iletişim kurma fırsatı buldu.

Katılımcı görüşleri

Prof. Dr. Adnan Yüksel (Biruni Üniversitesi Rektörü) etkinliklerle ilgili değerlendirmesinde, "Bilimin üniversite içinde sınırlı kalmaması gerektiğine inanıyoruz. Yükseköğretim Kurulu’nun öncülüğünde hayata geçirilen ‘Bilim Kafe’ etkinlikleriyle, Biruni Üniversitesi olarak ürettiğimiz bilgiyi toplumla ve özellikle gençlerimizle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Prof. Dr. Fatma Çelik katılımcı gençlerin ilgisinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bugün dinlemeye hazır, söylenilenleri özümseyebilecek nitelikte bir toplulukla karşılaştık. Paylaştığımız küçük ipuçlarının, bu gençlerin geleceğinde önemli karşılıklar bulacağına inanıyorum. Bilim insana dokunmak için yapılır. Eğer topluma değmiyorsa, o bilim değildir" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Burak Önal ise "Üniversiteyi, yapılan çalışmaları ve bilimin içeriğini gençlere anlatabilmek çok kıymetli. Bu organizasyonlar sayesinde üniversiteyi halka buluşturuyoruz, kendimizi anlatabiliyoruz. Özellikle lise öğrencilerinde güçlü bir rol model arayışı var. Bu etkinliklerle buna katkı sunduğumuzu düşünüyorum. Öğrencilerden aldığımız geri dönüşler de bunu doğruluyor" dedi.

Gelecek planı

Biruni Üniversitesi, Bilim Kafe etkinliklerinin ilerleyen günlerde Türkiye’nin farklı bölgelerindeki illerde de devam edeceğini duyurdu. Etkinlikler, gençlerin bilimle ve üniversite hayatıyla daha yakın temas kurmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

