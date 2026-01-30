Vezirköprü MYO'ya Yeni Müdür: Doç. Dr. Afitap Özdelikara Atandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vezirköprü MYO müdürlüğüne Doç. Dr. Afitap Özdelikara atandı; görev devri töreni Prof. Dr. Necati Tomal ve Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer'in katılımıyla yapıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 17:22
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 17:22
Vezirköprü MYO'ya Yeni Müdür: Doç. Dr. Afitap Özdelikara Atandı

Vezirköprü MYO'ya Yeni Müdür: Doç. Dr. Afitap Özdelikara Atandı

Devir teslim töreni gerçekleştirildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (MYO) müdürlüğüne Doç. Dr. Afitap Özdelikara atandı.

Vezirköprü MYO'da düzenlenen törende, görev süresi sona eren Prof. Dr. Necati Tomal, müdürlük görevini Doç. Dr. Afitap Özdelikara'ya devretti.

Programa katılan OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, görev süresi boyunca yüksekokula akademik ve idari anlamda katkı sunan Prof. Dr. Necati Tomal'a teşekkür ederek plaket verdi. Sumer, müdürlük görevine atanan Doç. Dr. Afitap Özdelikara'ya yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.

Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU (MYO) MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU (MYO) MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU (MYO) MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vezirköprü MYO'ya Yeni Müdür: Doç. Dr. Afitap Özdelikara Atandı
2
Başkan Kaya İmzaladı: İncirliovalı Kadınların Emeği Markalaşıyor
3
KBÜ'den Slow Food Türkiye'ye Akademik Destek: Tolgahan Tabak Görevlendirildi
4
UMDE Trabzon'da Tanıtıldı: Genel Merkez Trabzon Olacak
5
İlkadım’da ‘Eğiticinin Eğitimi’ Sertifika Programı Başlıyor
6
Edirne'de 54.852 Öğrenciye Karne — Vali Sezer'den Ekran Uyarısı
7
Malatya'da 9 ilçede eğitime 1 günlük ara

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları