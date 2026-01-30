Vezirköprü MYO'ya Yeni Müdür: Doç. Dr. Afitap Özdelikara Atandı

Devir teslim töreni gerçekleştirildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (MYO) müdürlüğüne Doç. Dr. Afitap Özdelikara atandı.

Vezirköprü MYO'da düzenlenen törende, görev süresi sona eren Prof. Dr. Necati Tomal, müdürlük görevini Doç. Dr. Afitap Özdelikara'ya devretti.

Programa katılan OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, görev süresi boyunca yüksekokula akademik ve idari anlamda katkı sunan Prof. Dr. Necati Tomal'a teşekkür ederek plaket verdi. Sumer, müdürlük görevine atanan Doç. Dr. Afitap Özdelikara'ya yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.

Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU (MYO) MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ.