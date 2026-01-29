ALKÜ, Endonezya’da 12 Üniversiteyle İş Birliği İçin Mutabakat İmzaladı

Fuar ve katılım

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile ALKÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Genel Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Diren Doğan, 24-26 Ocak 2026 tarihlerinde Türkiye Maarif Ajansı tarafından Endonezya’da düzenlenen Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı’na katıldı. Açılış törenine Türkiye Cumhuriyeti Cakarta Büyükelçisi Prof. Dr. Talip Küçükcan da katıldı. Fuar, Cakarta ve Bandung şehirlerinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte Türkiye’den 26 üniversite yer alırken, Endonezyalı öğrenciler ALKÜ standına yoğun ilgi gösterdi. ALKÜ'de öğrenim görmek isteyen öğrenciler ve lise yöneticileri, standda Öğr. Gör. Dr. Diren Doğan'dan ayrıntılı bilgi aldı. Cakarta’daki lise müdürleriyle yapılan toplantıda Rektör Türkdoğan, ALKÜ ve eğitim sistemi hakkında soruları yanıtladı.

12 üniversiteyle Akademik İş Birliği Protokolü

Fuarın ardından Rektör Türkdoğan, Endonezya’daki 12 üniversite ile ileriye yönelik iş birliklerini resmileştirmek amacıyla Akademik İş birliği Protokolü (MoU) imzaladı. İmzalanan protokoller kapsamında öğrenci ve akademik personel değişim programları, bilimsel ve araştırma projeleri, staj veya araştırma yerleştirmeleri ve öğrenci projeleri için ortak akademisyen denetimi gibi başlıklar yer alacak. Ayrıca bu üniversitelerle çeşitli alanlarda iş birlikleri, veri paylaşımları ve araştırma konularında özel amaçlı müzakereler yürütülecek.

Rektör Türkdoğan'ın değerlendirmesi

Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALKÜ’nün birçok ülkeden 291 üniversite ile iş birlikleri bulunduğunu hatırlatarak, iş birliği ağının genişleyeceğini vurguladı. Türkdoğan, ziyaretle ilgili olarak şunları kaydetti: "Endonezya ziyaretiyle birlikte Asya-Pasifik bölgesindeki akademik iş birliklerimizi daha da güçlendirmiş olduk. İmzalanan mutabakat zaptları; eğitimden araştırmaya, inovasyondan öğrenci hareketliliğine kadar birçok alanda üniversitemize yeni ufuklar açacak. Öğrencilerimizin uluslararası deneyim kazanmasını, akademisyenlerimizin ise küresel ölçekte ortak projelerde yer almasını son derece önemsiyoruz".

Türkdoğan, Endonezya’daki iş birliklerinin kısa sürede somut projelere dönüşmesini hedeflediklerini; karşılıklı ziyaretler ve ortak çalışmalarla protokollerin aktif hale getirileceğini belirtti. Rektör, Prof. Dr. Talip Küçükcan ve Türkiye Maarif Ajansı yöneticilerine fuarın düzenlenmesindeki katkıları için teşekkür etti.

