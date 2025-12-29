Artvin’de Kar Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara

30 Aralık Salı günü bazı ilçelerde okullar tatil edildi

Artvin’de etkisini sürdüren kar yağışı, don ve aşırı buzlanma riski nedeniyle eğitim-öğretime ara verildi.

Artvin Valiliği’nin yaptığı açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü’nden alınan değerlendirmelere göre il genelinde devam eden kar yağışına ilave olarak don ve aşırı buzlanma beklendiği belirtildi.

Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ile öğrencilerin güvenliği göz önünde bulundurularak; Artvin merkez ilçe ve bağlı köyler ile Şavşat, Murgul, Ardanuç ve Borçka ilçelerinde bulunan ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezleri için 30 Aralık Salı günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Açıklamada ayrıca, Artvin merkez, Şavşat, Murgul, Ardanuç ve Borçka ilçelerinde kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin aynı tarihte idari izinli sayılacağı ifade edildi.

