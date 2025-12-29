DOLAR
42,92 -0,02%
EURO
50,53 0,08%
ALTIN
5.995,17 4,1%
BITCOIN
3.751.774,05 0,25%

Artvin’de Kar Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara

Artvin'de kar, don ve aşırı buzlanma riski nedeniyle Artvin merkez ile Şavşat, Murgul, Ardanuç ve Borçka'da 30 Aralık Salı günü eğitime 1 gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 22:43
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 22:43
Artvin’de Kar Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara

Artvin’de Kar Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara

30 Aralık Salı günü bazı ilçelerde okullar tatil edildi

Artvin’de etkisini sürdüren kar yağışı, don ve aşırı buzlanma riski nedeniyle eğitim-öğretime ara verildi.

Artvin Valiliği’nin yaptığı açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü’nden alınan değerlendirmelere göre il genelinde devam eden kar yağışına ilave olarak don ve aşırı buzlanma beklendiği belirtildi.

Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ile öğrencilerin güvenliği göz önünde bulundurularak; Artvin merkez ilçe ve bağlı köyler ile Şavşat, Murgul, Ardanuç ve Borçka ilçelerinde bulunan ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezleri için 30 Aralık Salı günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Açıklamada ayrıca, Artvin merkez, Şavşat, Murgul, Ardanuç ve Borçka ilçelerinde kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin aynı tarihte idari izinli sayılacağı ifade edildi.

ARTVİN’DE ETKİSİNİ SÜRDÜREN KAR YAĞIŞI, DON VE AŞIRI BUZLANMA RİSKİ NEDENİYLE BAZI İLÇELERDE...

ARTVİN’DE ETKİSİNİ SÜRDÜREN KAR YAĞIŞI, DON VE AŞIRI BUZLANMA RİSKİ NEDENİYLE BAZI İLÇELERDE EĞİTİME 1 GÜN SÜREYLE ARA VERİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tios Antik Kenti'nde Karadeniz'in En Büyük Roma Nekropolü Bulundu
2
Bingöl’de Kar Tatili: 3 İlçede Tüm Okullar, Merkezde Taşımalı Eğitime Ara
3
Fırat Üniversitesi 2025 Dış Paydaş Toplantısı: Kamu-Sanayi İş Birliği Güçlendirildi
4
Diyadin Tazekent İlkokulu’nda Miniklerle Turşu Şenliği
5
Spil Dağı'nda Minikler Doğayla Buluştu — Anaokulu Doğa Gezisi
6
Keçiören Belediyesi TEKNOMER'de Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi
7
Akdeniz Üniversitesi'nde Görkemli Akademik Tören: 111 Akademisyen Cübbe Giydi, 2026 Proje Müjdeleri

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?