Aydın'da Kavaklı Vip: Müzik ve Kahveyle Sınavda Odaklanma

Kavaklı Vip, Aydın'da düzenlediği 'Focus & Flow' etkinliğiyle müzik ve kahve kullanarak öğrencilerin sınav stresini azalttı ve başarıyı artırdı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:40
Aydın'da Kavaklı Vip: Müzik ve Kahveyle Sınavda Odaklanma

Aydın'da Kavaklı Vip'ten Müzik ve Kahveyle Sınavda Odaklanma

Etkinlik ve hedef

Aydın’da faaliyet gösteren Kavaklı Vip Özel Öğretim Kursu, sınava giren öğrencilerin dikkat seviyesini artırmak ve sınav stresini azaltmak amacıyla sıra dışı bir uygulama gerçekleştirdi. Kurum bahçesinde düzenlenen Focus & Flow: Ritmi Yakala, Sınava Odaklan etkinliği, öğrenci ve velilerden tam not aldı.

Program, 9-10-11 sınıf ve sınav senesi öğrencilerinin üzerindeki yoğun baskıyı hafifletmek için organize edildi. Etkinlikte klasik sınav öncesi sessizlik, DJ performansı ve taze kahve ikramıyla yer değiştirirken, öğrenciler sınav öncesi motive edildi.

Bilimsel temel ve açıklamalar

Kavaklı Vip Özel Eğitim Kursu Kurucusu Mustafa Kavaklı etkinlikle ilgili şu açıklamayı yaptı: Yaptığımız araştırmalarda müzik ve kahvenin sınav beynini olumlu etkilediğini öğrenmiştik. Bu etkinliği sadece bir eğlence değil, arkasında bilimsel bir temel barındıran ‘zihinsel hazırlık süreci’ olarak düzenledik. Program sonrası olumlu sonuç aldık.

Kavaklı, araştırmaların sevilen ve ritmik müziğin kortizol düzeylerini düşürdüğünü ve dopamin salgısını artırdığını gösterdiğini; ayrıca sınavdan hemen önce alınan kafeinin adenozin reseptörlerini bloke ederek uyanıklığı ve odaklanma süresini uzattığını belirtti. Etkinlikle deşarj olan öğrencilerin sınav salonuna daha pozitif ve özgüvenli girdikleri gözlemlendi.

Sonuçlar

Etkinliğin somut çıktıları, sınav sonrası yapılan değerlendirmelerde ortaya çıktı: Etkinliğe katılan öğrencilerin bir önceki deneme sınavına kıyasla çok daha yüksek bir başarı oranı yakaladığı gözlemlendi. Kurum, amaçlarının sadece akademik bilgi sunmak değil, öğrencilerin psikolojik dayanıklılığını artırmak olduğunu vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

