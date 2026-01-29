Eskişehir'de Eğitim İş Birliği Protokolü Değerlendi

Eskişehir'de "Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü" Değerlendirildi

Protokol yürürlüğe girdi: 2026 Yılı 1. Taşra Yürütme Kurulu toplandı

Eskişehir'de düzenlenen toplantıda, Millî Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan 'Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü''nün uygulamaları ve sonuçları ele alındı.

Toplantıya Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Özgen başkanlık etti. İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın ile kurul üyelerinin katıldığı '2026 Yılı 1. Taşra Yürütme Kurulu Değerlendirme Toplantısı''nda, protokol çerçevesinde yürütülen çalışmalar ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

Görüşmelerde, uygulamadaki mevcut durumun tespiti, karşılaşılan uygulama güçlükleri ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik adımlar üzerinde duruldu.

Toplantı sonucunda, protokolün etkinliğinin artırılmasına yönelik koordinasyon ve takip mekanizmalarının önemine vurgu yapıldı.

