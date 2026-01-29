Eskişehir'de Eğitim İş Birliği Protokolü Değerlendi

Millî Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı protokolü kapsamında Eskişehir'de 2026 Yılı 1. Taşra Yürütme Kurulu Değerlendirme Toplantısı yapıldı; iş birliği masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 17:36
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 17:36
Eskişehir'de düzenlenen toplantıda, Millî Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan 'Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü''nün uygulamaları ve sonuçları ele alındı.

Toplantıya Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Özgen başkanlık etti. İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın ile kurul üyelerinin katıldığı '2026 Yılı 1. Taşra Yürütme Kurulu Değerlendirme Toplantısı''nda, protokol çerçevesinde yürütülen çalışmalar ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

Görüşmelerde, uygulamadaki mevcut durumun tespiti, karşılaşılan uygulama güçlükleri ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik adımlar üzerinde duruldu.

Toplantı sonucunda, protokolün etkinliğinin artırılmasına yönelik koordinasyon ve takip mekanizmalarının önemine vurgu yapıldı.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları