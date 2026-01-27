ALKÜ'nün 'Benim Üniversitem' Projesi: 40-60 Yaş Arası Bireyler İlk Kez Üniversiteli Oldu

ALKÜ'den 'Benim Üniversitem' projesiyle 40-60 yaş arası bireyler ilk kez üniversite heyecanı yaşadı

Açılış ve hedef

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) tarafından başlatılan 'Benim Üniversitem' projesi kapsamında hiç üniversite deneyimi yaşamamış 40 ila 60 yaş arasındaki bireyler, ilk kez üniversiteli olmanın heyecanını yaşadı. ALKÜ, bilimsel ve akademik çalışmalarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de toplumun farklı kesimlerine erişim sağlamayı sürdürüyor.

Proje, ALKÜ 60+ Tazelenme Üniversitesi organizasyonunda ve ALKÜ Bilim İletişimi katkılarıyla hayata geçirildi. Açılış, Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonu'nda yapıldı; törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Işık Bayraktar, ALKÜ 60+ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Nalbant, akademisyenler ve proje öğrencileri katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Işık Bayraktar törende şu ifadeleri kullandı: "Üniversiteyi yalnızca eğitim verilen bir kurum değil, topluma açık bir öğrenme ve paylaşım alanı olarak ele alan önemli bir toplumsal katkı modelidir. Program kapsamında katılımcılarımız; üniversite yaşamını tanıyacak, akademik ve uygulamalı etkinliklere katılacak, farklı disiplinlerle etkileşim kurarak kampüs kültürünü doğrudan deneyimleme imkânı bulacaktır. Bu yönüyle proje, bireysel gelişimi desteklerken aynı zamanda kuşaklar arası öğrenmeye ve toplumsal etkileşime katkı sunmaktadır. Bu anlamlı çalışmanın hayata geçirilmesinde emeği geçen başta proje koordinatörü Doç. Dr. Özgür Nalbant olmak üzere tüm akademik ve idari personelimize, paydaş kurumlarımıza ve destek veren kuruluşlara teşekkür ediyorum. "Benim Üniversitem" projesinin üniversitemize, şehrimize ve katılımcılarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Koordinatörün mesajı

Doç. Dr. Özgür Nalbant proje hakkında şunları söyledi: "Bugün bir haftalık bu programla üniversite ile toplum arasındaki mesafeyi kısaltan ve öğrenmenin yaşı olmadığını gösteren bir yolculuğa başlattık. Bu proje, Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’ın \"üniversiteyi yalnızca gençlerin geldiği bir yer olmaktan çıkarıp; merak eden, öğrenmek isteyen ve kendini geliştirmek isteyen herkes için açık bir yaşam alanı haline getirme\" fikriyle doğdu. Bu programda derslere tam katılım sağlayarak düşüncelerinizle ve deneyimlerinizle projenin bir parçası olmanızı amaçlıyoruz. Proje koordinatörü olarak, başta Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’a, projede emeği geçen tüm akademisyenlerimize, paydaş kurumlarımıza ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Proje sonunda buradan ayrılırken umarım tüm öğrencilerimiz \"Bu üniversite artık benim de üniversitem\" diyebilir."

Program ve ilk gün

Açılışın ardından öğrenciler, "Alanya’da Sağlık, Spor ve Turizm Bilinci" temalı dersler ve uygulamalı eğitimlere katıldı. İlk dersleri Dr. Öğr. Üyesi Ergün Kara verdi. Gün, Dr. Öğr. Üyesi Burcu Karasakaloğlu (Turizm Fakültesi), Doç. Dr. Ayşe Ünal (Sağlık Bilimleri Fakültesi) ve Dr. Öğr. Üyesi Ali Seydi Alpay (Tıp Fakültesi) tarafından verilen sağlık temelli derslerle tamamlandı.

Program kapsamında öğrenciler 28 Ocak Çarşamba günü derslerine devam edecek; 30 Ocak Cuma günü düzenlenecek kapanış töreniyle 'Benim Üniversitem' ile ilk üniversite deneyimlerini tamamlamış olacaklar.

