Düzce'de Emekli Öğretmenlerden Gülşen Özer'e Ziyaret

Düzce'de emekli öğretmenler, Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer'i ziyaret ederek eğitimdeki katkıları ve fedakarlıkları için teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 11:48
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 11:48
Tecrübe paylaşımı ve teşekkür buluşması

DÜZCE (İHA) – Yıllarını eğitime adamış, bilgi ve tecrübeleriyle birçok neslin yetişmesine katkı sunmuş emektar emekli öğretmenler, Düzce Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer'i ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, eğitim camiasına uzun yıllar hizmet etmiş öğretmenlerle bir araya gelen Özer, katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette eğitime verdikleri emek ve fedakarlıklar için öğretmenlere teşekkür edildi.

Gülşen Özer ziyaret sırasında, "Öğretmenlerimiz her zaman baş tacımızdır. Eğitime kattığınız değer ve yetiştirdiğiniz nesillerle ülkemizin geleceğine yön verdiniz" ifadelerini kullandı.

Emekli öğretmenler de gösterilen ilgi ve misafirperverlik için Özer'e teşekkür etti.

