Çayırova Spor Lisesi inşaatını Başkan Bünyamin Çiftçi inceledi

Proje ve çalışmalar

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede yapımı devam eden Çayırova Spor Lisesi inşaatında incelemelerde bulundu. Belediyeden yapılan açıklamaya göre proje 21 bin metrekare kapalı alana sahip olacak şekilde planlandı.

Projede 24 sınıflı eğitim binaları, 1500 seyirci kapasiteli kapalı spor salonu, açık spor sahaları ve 300 kişilik öğrenci yurdu yer alıyor. Sınıf ve yurt binalarının kaba inşaatı büyük oranda tamamlanırken, iç tefrişat ve spor salonu bölümündeki kaba inşaat çalışmaları devam ediyor.

Başkanın değerlendirmesi

Şantiye alanında yetkililerden bilgi alan Başkan Bünyamin Çiftçi, projenin akademik eğitimle sporu birleştireceğini ve geleceğin sporcularının yetişmesine katkı sunacağını vurguladı. Çiftçi, şöyle dedi:

"Spor Kenti Çayırova vizyonumuzun önemli eserlerinden biri olan Spor Lisemizin inşaatı hızla devam ediyor. Akademik eğitim ile sporu bir araya getirecek bu kıymetli proje vesilesiyle geleceğin başarılı sporcularının yetişmesinin yanı sıra farklı mesleklere yönlenecek gençlerimizin hayatlarını sporla birlikte sürdürmelerini sağlayacak"

Belediye yetkilileri, çalışmaların planlandığı şekilde sürdüğünü bildirdi.

