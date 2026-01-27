Haliliye’den Gençlere Ücretsiz Sınav Desteği

Haliliye Belediyesi, sınavlara hazırlanan gençlere yönelik eğitim desteklerini kararlılıkla sürdürüyor. Başkan Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda hayata geçirilen çalışmalar ilçede eğitim ve hobi faaliyetlerini güçlendiriyor.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde yürütülen programlar, gençlerin gelecek sınavlarına hazırlanmasına katkı sunuyor. Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezi’nde dershaneye denk düzeyde konu anlatımları, soru çözümleri ve etüt çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Merkezde verilen ücretsiz kurs kapsamında öğrenciler, ÖSYM formatına uygun deneme sınavlarına katılarak bilgi ve becerilerini sınama imkânı buluyor. Düzenlenen deneme sınavları, gençlere gerçek sınav atmosferini yaşatırken eksiklerini tespit etme fırsatı veriyor.

Programın hedefi, öğrencilerin sınavlara en iyi şekilde hazırlanmasını sağlamak. Kursa katılanlar sunulan imkânlardan memnuniyetlerini ifade ederek Mehmet Canpolat ve emeği geçen eğitim kadrosuna teşekkür etti.

Haliliye Belediyesi, eğitim yatırımlarını ve gençlere yönelik kapsamlı desteklerini sürdürerek öğrenci ve ailelerin takdirini toplamaya devam ediyor.

