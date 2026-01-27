Haliliye’den Gençlere Ücretsiz Sınav Desteği

Haliliye Belediyesi, Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezi'nde ücretsiz ÖSYM formatlı deneme sınavları ve etütlerle gençlere sınav desteği sunuyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 17:32
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 17:32
Haliliye’den Gençlere Ücretsiz Sınav Desteği

Haliliye’den Gençlere Ücretsiz Sınav Desteği

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde hazırlık

Haliliye Belediyesi, sınavlara hazırlanan gençlere yönelik eğitim desteklerini kararlılıkla sürdürüyor. Başkan Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda hayata geçirilen çalışmalar ilçede eğitim ve hobi faaliyetlerini güçlendiriyor.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde yürütülen programlar, gençlerin gelecek sınavlarına hazırlanmasına katkı sunuyor. Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezi’nde dershaneye denk düzeyde konu anlatımları, soru çözümleri ve etüt çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Merkezde verilen ücretsiz kurs kapsamında öğrenciler, ÖSYM formatına uygun deneme sınavlarına katılarak bilgi ve becerilerini sınama imkânı buluyor. Düzenlenen deneme sınavları, gençlere gerçek sınav atmosferini yaşatırken eksiklerini tespit etme fırsatı veriyor.

Programın hedefi, öğrencilerin sınavlara en iyi şekilde hazırlanmasını sağlamak. Kursa katılanlar sunulan imkânlardan memnuniyetlerini ifade ederek Mehmet Canpolat ve emeği geçen eğitim kadrosuna teşekkür etti.

Haliliye Belediyesi, eğitim yatırımlarını ve gençlere yönelik kapsamlı desteklerini sürdürerek öğrenci ve ailelerin takdirini toplamaya devam ediyor.

HALİLİYE’DE GENÇLERE DESTEK

HALİLİYE’DE GENÇLERE DESTEK

HALİLİYE’DE GENÇLERE DESTEK

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOGÜ Kendi Roll Ekmeğini Üreterek 2 Milyon TL Tasarruf Sağladı
2
Düzce'de Emekli Öğretmenlerden Gülşen Özer'e Ziyaret
3
Çayırova Spor Lisesi inşaatını Başkan Bünyamin Çiftçi inceledi
4
Kütahya'da Arama Kurtarma Gönüllülerine Orman Yangını Eğitimi
5
Bitlis Eren Üniversitesi YÖK 2025 Raporunda İlk 10'da
6
Haliliye’den Gençlere Ücretsiz Sınav Desteği
7
Türkiye’de İlk: Yapay Zeka Destekli Öğrenci Başarı Takip Sistemi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları