TOGÜ Kendi Roll Ekmeğini Üreterek 2 Milyon TL Tasarruf Sağladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mart 2025'ten bu yana 10 ayda 1 milyon 250 bin roll ekmek üreterek 2 milyon 62 bin TL'nin üzerinde tasarruf sağladı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 17:38
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 17:38
TOGÜ kendi roll ekmeğini üreterek bütçeye milyonluk katkı sağladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), üniversite bünyesinde kurduğu mutfakta yemekhane, sosyal tesis ve hastane için kullanılan paketli roll ekmeğini kendi üretimine geçirerek hem maliyetleri düşürdü hem de öğrencilere uygulamalı eğitim imkânı sundu.

10 ayda üretim ve dağılım

Mart 2025'te başlayan üretim sürecinde, TOGÜ tarafından 10 aylık dönemde toplam 1 milyon 250 bin adet roll ekmek üretildi. Üretilen ekmeklerin 390 bin adedi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı yemekhane ve sosyal tesislerde; 860 bin adedi ise üniversite hastanesinin ihtiyacını karşılamak üzere kullanıldı.

Üniversite bütçesine 2 milyon TL'yi aşan tasarruf

Bu üretimin dışarıdan temin edilmesi durumunda, 10 aylık süreçte üniversite bütçesinden yaklaşık 2 milyon 62 bin TL harcama yapılması öngörülüyordu. Kendi üretimini gerçekleştiren TOGÜ, böylece kamu kaynaklarının etkin kullanımına katkı sağlayarak önemli bir mali tasarruf elde etti.

Öğrencilere uygulamalı eğitim fırsatı

Üretim faaliyeti, aynı zamanda TOGÜ'de eğitim gören öğrencilere önemli bir uygulama alanı sağladı. TOGÜ Mutfakta yürütülen çalışmalar sayesinde öğrenciler, teorik bilgilerini uygulamalı eğitimle pekiştiriyor ve mesleki deneyim kazanarak iş hayatına daha hazırlıklı hale geliyor.

