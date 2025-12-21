Bitlis Eren Üniversitesi YÖK 2025 Raporunda İlk 10'da

Bitlis Eren Üniversitesi YÖK 2025 Raporunda İlk 10'a Girdi

Rapor ve Değerlendirme

Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2025", Türkiye'deki 201 üniversite için kapsamlı bir analiz sunuyor. Rapor; eğitim ve öğretim, araştırma-geliştirme, proje ve yayın, uluslararasılaşma, sürdürülebilirlik ve topluma hizmet ve sosyal sorumluluk olmak üzere 5 ana kategori altında toplam 67 göstergeye dayanıyor.

Bu çerçevede Bitlis Eren Üniversitesi, akademik performansını bir adım daha öne taşıdı. Üniversite, TR Dizin tarafından taranan dergilerde öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı göstergesinde 9. sırada yer alarak ilk 10 üniversite arasına girdi.

Başarının Önemi

Bu başarı, Bitlis Eren Üniversitesi'nin akademik alandaki istikrarlı yükselişini ve bilimsel üretkenliğini gösteriyor. Üniversitenin öğretim üyeleri, çalışmalarını ulusal ve uluslararası saygın dergilerde yayımlayarak hem akademik görünürlüğü hem de bilimsel etki gücünü artırıyor.

Rektörün Açıklaması

Prof. Dr. Necmettin Elmastaş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, elde edilen başarının üniversitenin akademik vizyonunun ve kalite odaklı yönetim anlayışının bir sonucu olduğunu belirterek, "YÖK tarafından yayımlanan 2025 İzleme ve Değerlendirme Raporu’nda üniversitemizin, TR Dizin kapsamındaki yayın performansında Türkiye genelinde ilk 10 üniversite arasında yer alması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarı, akademik kadromuzun özverili çalışmaları ve bilimsel üretime verdiğimiz önemin somut bir göstergesidir. Bitlis Eren Üniversitesi olarak nitelikli araştırma, yayın ve topluma katkı odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Gelecek Hedefleri

Bitlis Eren Üniversitesi, önümüzdeki dönemde de araştırma, yayın ve proje faaliyetlerini güçlendirerek ulusal ve uluslararası düzeyde akademik başarısını artırmayı hedefliyor.

