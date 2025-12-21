DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.797.851,61 -0,58%

Bitlis Eren Üniversitesi YÖK 2025 Raporunda İlk 10'da

Bitlis Eren Üniversitesi, YÖK'ün 2025 raporuna göre TR Dizin kapsamındaki öğretim üyesi başına düşen yayın sayısında 201 üniversite arasında 9. sırada yer aldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 14:26
Bitlis Eren Üniversitesi YÖK 2025 Raporunda İlk 10'da

Bitlis Eren Üniversitesi YÖK 2025 Raporunda İlk 10'a Girdi

Rapor ve Değerlendirme

Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2025", Türkiye'deki 201 üniversite için kapsamlı bir analiz sunuyor. Rapor; eğitim ve öğretim, araştırma-geliştirme, proje ve yayın, uluslararasılaşma, sürdürülebilirlik ve topluma hizmet ve sosyal sorumluluk olmak üzere 5 ana kategori altında toplam 67 göstergeye dayanıyor.

Bu çerçevede Bitlis Eren Üniversitesi, akademik performansını bir adım daha öne taşıdı. Üniversite, TR Dizin tarafından taranan dergilerde öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı göstergesinde 9. sırada yer alarak ilk 10 üniversite arasına girdi.

Başarının Önemi

Bu başarı, Bitlis Eren Üniversitesi'nin akademik alandaki istikrarlı yükselişini ve bilimsel üretkenliğini gösteriyor. Üniversitenin öğretim üyeleri, çalışmalarını ulusal ve uluslararası saygın dergilerde yayımlayarak hem akademik görünürlüğü hem de bilimsel etki gücünü artırıyor.

Rektörün Açıklaması

Prof. Dr. Necmettin Elmastaş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, elde edilen başarının üniversitenin akademik vizyonunun ve kalite odaklı yönetim anlayışının bir sonucu olduğunu belirterek, "YÖK tarafından yayımlanan 2025 İzleme ve Değerlendirme Raporu’nda üniversitemizin, TR Dizin kapsamındaki yayın performansında Türkiye genelinde ilk 10 üniversite arasında yer alması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarı, akademik kadromuzun özverili çalışmaları ve bilimsel üretime verdiğimiz önemin somut bir göstergesidir. Bitlis Eren Üniversitesi olarak nitelikli araştırma, yayın ve topluma katkı odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Gelecek Hedefleri

Bitlis Eren Üniversitesi, önümüzdeki dönemde de araştırma, yayın ve proje faaliyetlerini güçlendirerek ulusal ve uluslararası düzeyde akademik başarısını artırmayı hedefliyor.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ, YÖK TARAFINDAN YAYIMLANAN 2025 İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU’NA GÖRE...

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ, YÖK TARAFINDAN YAYIMLANAN 2025 İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU’NA GÖRE 201 ÜNİVERSİTE ARASINDAN İLK 10’DA YER ALDI.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TUSAŞ, Bozüyük Saffet Şeker İlkokulu Öğrencilerinin Mektuplarına Yanıt Verdi
2
Odunpazarı Müftülüğü’nden Abdurrahman Sarar İHO’da 'Peygamber Efendimiz ve Aile Hayatı' Semineri
3
Bitlis Eren Üniversitesi YÖK 2025 Raporunda İlk 10'da
4
Ordu Üniversitesi Açık Erişimde Türkiye'nin İlk 20'sinde — %73,31
5
Zonguldak Liman Personeline Kapsamlı İlkyardım Eğitimi
6
Balıkesir Üniversitesi, Uluslararası Akademik Hareketlilikte Türkiye Birincisi
7
Eskişehir'de 450 Kişiye Siber Suç Eğitimi: 400 Ebeveyn, 50 Öğretim Görevlisi Bilgilendirildi

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025