Alparslan Türkeş Üniversitesi YÖK 2025 Raporunda Türkiye’nin İlk 20’sinde

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2025" sonuçlarına göre, araştırma kalitesi, Ar-Ge yatırımları, erişilebilirlik ve kütüphane kaynakları olmak üzere 4 farklı alanda Türkiye’nin en iyi 20 üniversitesi arasında yer aldı.

Rapor ve Değerlendirme Kapsamı

YÖK’ün Türkiye’deki tüm üniversiteleri 67 farklı göstergeye göre değerlendirdiği kapsamlı raporda, ATÜ’nün bilim ve teknoloji odaklı yükselişi belgelendi. Kurumun performansı, hem niceliksel hem de niteliksel göstergelerde dikkat çekti.

ATÜ’nün Öne Çıkan Göstergeleri

Raporda ATÜ'nün öne çıkan verileri şu şekilde sıralandı: Yayınların atıf alma oranı yüzde 85,4 ile yüksek bir performans sergilerken, Ar-Ge bütçesinden ayırdığı pay yüzde 6,93’lük oranla geleceğe yatırım kararlılığını ortaya koydu. Üniversitenin erişilebilirlik envanter sayısı 156 olarak kaydedilirken, kütüphane kaynak çeşitliliğinde 329 bin 40 materyal ile engelli dostu ve sesli kaynaklar bakımından önemli bir varlık gösterdi.

Rektörün Değerlendirmesi

Rektör Prof. Dr. Adnan Sözen, elde edilen başarıyı şu sözlerle değerlendirdi:

"YÖK 2025 Raporu’ndaki veriler, üniversitemizin sadece niceliksel değil, asıl önemlisi niteliksel bir gelişim içinde olduğunu göstermektedir. Özellikle yayınlarımızın atıf alma oranındaki yüksek başarı ve Ar-Ge bütçesine ayırdığımız pay, ’Bilim ve Teknoloji’ üniversitesi kimliğimizi akademik sahada ne kadar güçlü temsil ettiğimizin bir kanıtıdır. Bunun yanı sıra, kütüphane kaynaklarımızdan kampüsümüzün erişilebilirliğine kadar her alanda ’insan odaklı’ bir yönetim anlayışı benimsiyoruz. Hedefimiz, bu başarı çıtasını her geçen yıl daha da yukarı taşıyarak hem ülkemizin kalkınmasına katkı sunmak hem de öğrencilerimize dünya standartlarında bir akademik ortam sağlamaktır. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari personelimizi gönülden kutluyorum"

ATÜ’nün rapordaki bu başarısı, üniversitenin Bilim ve Teknoloji vizyonunu ve araştırma odaklı büyüme stratejisini teyit ediyor.

