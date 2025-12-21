Sakarya Üniversitesi'nde Lise Öğrencilerine Sınav Kaygısı ve Stres Yönetimi Eğitimi

Sakarya Üniversitesi'nde lise öğrencilerine sınav kaygısı ve stresle başa çıkma eğitimi

Sakarya Üniversitesinde düzenlenen etkinlikte, sınav sürecinde yaşanan kaygı ve stresin nedenleri ile bu durumla başa çıkma stratejileri lise öğrencileriyle paylaşıldı. Program, SAÜ Mediko Sosyal Merkezinde gerçekleştirildi.

Etkinliğin katılımcıları ve kapsamı

"Bilim Söyleşileri Serisi"nin 16. oturumu kapsamında yapılan programa Prof. Dr. Tansu Çiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı. Etkinlikte, sınav kaygısının hem akademik performans hem de yaşam kalitesi üzerindeki etkileri ele alındı.

Uzman Psikolog Gülnur Er'in vurguları

SAÜ Mediko Sosyal Merkezinde görevli Uzman Psikolog Gülnur Er, konuşmasında sınav kaygısının nedenlerini ve yönetim yollarını anlattı. Er, stresin doğru yönetildiğinde yapıcı bir güce dönüşebileceğini belirtti.

Er, mutluluk ve üzüntü gibi duyguların yaşamda aynı amaca hizmet ettiğini, bu nedenle duyguların bastırılmasının değil kabul edilmesinin önem taşıdığını ifade etti. Ayrıca, bireylerin geçmişe ya da çevresel etkenlere takılmak yerine içinde bulundukları ana odaklanmasının psikolojik dayanıklılığı artıracağını söyledi.

Konuşmanın bir diğer önemli noktası ise kriz anlarında sakinleşmenin ve sonuca odaklanmak yerine süreç yönetimine öncelik verilmesi gerektiği oldu. Er, bu yaklaşımın öğrencilere sınav dönemlerinde daha sağlıklı bir bakış açısı kazandıracağını vurguladı.

Kapanış

Etkinlik, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. Katılımcılar, verilen öneriler ve uygulama stratejileriyle sınav dönemindeki kaygı ve stresi daha etkin biçimde yönetmeyi amaçlıyor.

