DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.798.698,58 -0,6%

Zonguldak Liman Personeline Kapsamlı İlkyardım Eğitimi

Zonguldak Bölge Liman Başkanlığı personeline, Derya Kayınova tarafından verilen kapsamlı ilkyardım eğitimiyle acil müdahale becerileri güçlendirildi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 13:21
Zonguldak Liman Personeline Kapsamlı İlkyardım Eğitimi

Zonguldak Liman Personeli Acil Durumlara Hazırlandı

Zonguldak Bölge Liman Başkanlığında görev yapan personel, olası kazalar ve sağlık acil durumlarına daha etkin müdahale edebilmek amacıyla kapsamlı ilkyardım eğitimi aldı. Eğitim, Liman Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirildi ve farklı birimlerden personelin katılımıyla tamamlandı.

Eğitimi Veren ve Uygulamalar

Eğitimi, Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğünde görevli eğitici Derya Kayınova verdi. Anlatımlar, senaryo çalışmaları ve maketler üzerinden yapılan uygulamalarla desteklendi; katılımcılar gerçekçi koşullarda pratik yapma fırsatı buldu.

Eğitimin İçeriği

Programa katılan personele temel yaşam desteği, yüksekten düşme vakalarında ilk müdahale, boğulma durumları, hasta ve yaralı taşıma teknikleri ile acil durumlarda uygulanacak doğru müdahale yöntemleri aktarıldı. Uygulamalı çalışmalar, teorik bilgilerin pekiştirilmesini sağladı.

Yetkililerin Değerlendirmesi ve Gelecek Planı

Yetkililer, liman sahasında görev yapan personelin bu tür eğitimlerle bilinçlendirilmesinin müdahale süresini kısaltacağını ve olası riskleri azaltacağını vurguladı. Eğitimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceği bildirildi.

ZONGULDAK BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞINDA GÖREV YAPAN PERSONEL, OLASI KAZALAR VE SAĞLIK ACİL DURUMLARINA...

ZONGULDAK BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞINDA GÖREV YAPAN PERSONEL, OLASI KAZALAR VE SAĞLIK ACİL DURUMLARINA DAHA ETKİN MÜDAHALE EDEBİLMEK AMACIYLA KAPSAMLI İLKYARDIM EĞİTİMİ ALDI.

ZONGULDAK BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞINDA GÖREV YAPAN PERSONEL, OLASI KAZALAR VE SAĞLIK ACİL DURUMLARINA...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir Üniversitesi, Uluslararası Akademik Hareketlilikte Türkiye Birincisi
2
Zonguldak Liman Personeline Kapsamlı İlkyardım Eğitimi
3
Alparslan Türkeş Üniversitesi YÖK 2025 Raporunda Türkiye’nin İlk 20’sinde
4
TUSAŞ, Bozüyük Saffet Şeker İlkokulu Öğrencilerinin Mektuplarına Yanıt Verdi
5
Eskişehir'de 450 Kişiye Siber Suç Eğitimi: 400 Ebeveyn, 50 Öğretim Görevlisi Bilgilendirildi
6
Odunpazarı Müftülüğü’nden Abdurrahman Sarar İHO’da 'Peygamber Efendimiz ve Aile Hayatı' Semineri
7
Gençler Mihrapta programı Aşağı Söğütönü Hacı Veliler Camii'nde

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025