Zonguldak Liman Personeline Kapsamlı İlkyardım Eğitimi

Zonguldak Liman Personeli Acil Durumlara Hazırlandı

Zonguldak Bölge Liman Başkanlığında görev yapan personel, olası kazalar ve sağlık acil durumlarına daha etkin müdahale edebilmek amacıyla kapsamlı ilkyardım eğitimi aldı. Eğitim, Liman Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirildi ve farklı birimlerden personelin katılımıyla tamamlandı.

Eğitimi Veren ve Uygulamalar

Eğitimi, Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğünde görevli eğitici Derya Kayınova verdi. Anlatımlar, senaryo çalışmaları ve maketler üzerinden yapılan uygulamalarla desteklendi; katılımcılar gerçekçi koşullarda pratik yapma fırsatı buldu.

Eğitimin İçeriği

Programa katılan personele temel yaşam desteği, yüksekten düşme vakalarında ilk müdahale, boğulma durumları, hasta ve yaralı taşıma teknikleri ile acil durumlarda uygulanacak doğru müdahale yöntemleri aktarıldı. Uygulamalı çalışmalar, teorik bilgilerin pekiştirilmesini sağladı.

Yetkililerin Değerlendirmesi ve Gelecek Planı

Yetkililer, liman sahasında görev yapan personelin bu tür eğitimlerle bilinçlendirilmesinin müdahale süresini kısaltacağını ve olası riskleri azaltacağını vurguladı. Eğitimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceği bildirildi.

