TUSAŞ, Bozüyük Saffet Şeker İlkokulu Öğrencilerinin Mektuplarına Yanıt Verdi

Bozüyük Saffet Şeker İlkokulu'nda düzenlenen Yerli Malı haftası kapsamında okul idaresi, öğrencilerin ülkemizin son dönemde gurur kaynağı olan yerli insansız hava araçları ve uçaklarını tanımaları ve onları üreten mühendis abi ve ablalarına şükranlarını sunmaları amacıyla bir mektup yarışması düzenledi.

Düzenlenen yarışmada dereceye giren ve dereceye giremeyip duygularını etkileyici şekilde ifade eden öğrencilerin mektupları, mühendis abi ve ablalarına ulaştırılmak üzere öğrenciler tarafından TUSAŞ-Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.'ye gönderildi.

Ziyaret ve Öğrencilere Mesaj

TUSAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Osman Demirci, mektup gönderen Saffet Şeker İlkokulu öğrencilerini okulda ziyaret etti. Ziyarette havacılık sektörünün geldiği nokta ve TUSAŞ tarafından üretilen ürünler hakkında öğrencilerle sohbet etti.

Demirci, öğrencilere çok çalışmalarını ve ileride ülkemize katkı sunmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Ziyaret sırasında öğrencilere hediyeler verildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi.

TUSAŞ, ÖĞRENCİLER TARAFINDAN GÖNDERİLEN MEKTUPLARA DUYARSIZ KALMADI