ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Uluslararası Öğrenci Akademisi'nin Açılış Dersini Verdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun; Medeniyetin Burçları Derneği ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen Kayseri Uluslararası Öğrenci Akademisi’nin açılış dersini verdi.

Altun'un mesajı

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun; öğrencilere ERÜ hakkında bilgi vererek, " Üniversitemiz Anadolu’da kendinden çok söz ettiren marka değeri yüksek güçlü bir üniversitedir" dedi. ERÜ’nün sadece Türkiye’de değil, dünyada da saygın bir üniversite olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, "Sizin burada geçirdiğiniz zamanın kaliteli olması ve burada bizlere ait kültürü sizlere aktarabiliyor olmamız bence son derece önemlidir. Çünkü sizler birer kültür elçisi olarak gittiğiniz ülkenizde bizleri anlatacaksınız, bizleri temsil edeceksiniz" şeklinde konuştu.

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti; "En yakın dostunuz olan kitaptan uzak durmayın. Daha çok okumak ve daha çok inceleme yaparak, disiplinlerarası süreçlerde olmalısınız."

Etkinlik ve kapanış

Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun da yaptığı konuşmada ERÜ’nün teknolojiyle aynı zamanda tarih, kültür ve diplomasi gibi alanlarda da önemli adımlar attığını belirtti. Etkinlik, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’a Uluslararası Öğrenci Akademisi’nde öğrenim gören öğrencilerin kaleme aldığı kitapların takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

