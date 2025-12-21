DOLAR
Ordu Üniversitesi Açık Erişimde Türkiye'nin İlk 20'sinde — %73,31

Ordu Üniversitesi, YÖK'ün 2025 raporuna göre TR Dizin ve Web of Science'da açık erişimli yayın oranı %73,31 ile Türkiye'de ilk 20 üniversite arasında yer aldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 14:24
Ordu Üniversitesi Açık Erişimde Türkiye'nin İlk 20'sinde

Ordu Üniversitesi (ODÜ), açık erişimli bilimsel yayın performansıyla Türkiye genelinde ilk 20 üniversite arasında yer aldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan "2025 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu"'na göre, Ordu Üniversitesi'nin TR Dizin ve Web of Science veri tabanlarında açık erişimli yayın oranı %73,31 olarak verilerde yer aldı.

Raporda açık erişimin yükseköğretim sistemi genelinde önemli bir norm haline geldiği; üniversitelerin uluslararası görünürlüğünü, veri paylaşımını ve akademik iş birliklerini güçlendiren kritik bir unsur olduğu vurgulandı.

Rektörün Açıklaması

Prof. Dr. Orhan Baş yaptığı açıklamada, "Açık erişimli yayın yapmak, bilginin hem toplum ve bilim dünyasıyla paylaşımı hem de üniversitelerin uluslararası görünürlüğü açısından büyük önem taşımaktadır. Yükseköğretim Kurulunun 2025 yılı değerlendirme raporunda Üniversitemizin TR Dizin ve Web of Science veri tabanlarında açık erişimli yayın oranı en yüksek olan ilk 20 üniversite arasında yer alması, araştırma kültürümüzün ve akademik kalite odaklı yaklaşımımızın somut bir göstergesidir. Bu başarıya katkı sunan tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ORHAN BAŞ

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

