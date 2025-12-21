DOLAR
Balıkesir Üniversitesi, Uluslararası Akademik Hareketlilikte Türkiye Birincisi

YÖK'ün 2025 raporuna göre Balıkesir Üniversitesi, değişim programlarında 175 öğretim elemanı kabul ederek Türkiye birincisi oldu.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 12:59
Balıkesir Üniversitesi, değişim programları kapsamında kabul ettiği öğretim elemanı sayısında Türkiye genelinde birinci sırada yer aldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan 2025 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporuna göre Balıkesir Üniversitesi, değişim programları kapsamında 175 öğretim elemanı kabul ederek Türkiye genelinde birinci oldu. Üniversite ayrıca birçok alanda da ilk 20 içinde yer aldı.

BAÜN, bu alanda tüm üniversiteleri geride bırakarak uluslararası akademik hareketlilikte öncü konumunu pekiştirdi. Elde edilen bu sonuç, üniversitenin uluslararası akademik iş birliklerini güçlendiren stratejik yaklaşımının ve uluslararası akademik ağlarla kurduğu etkin ilişkilerin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Rektör Oğurlu: "Uluslararasılaşma Vizyonumuzun Somut Bir Sonucu"

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası akademik hareketlilikte Türkiye birincisi olmak, üniversitemizin uluslararası ölçekte kurduğu güçlü akademik ilişkilerin ve uluslararasılaşmayı merkeze alan vizyonunun somut bir sonucudur. Elde edilen başarıda Türkiye’de ilk kez Balıkesir Üniversitesinde kurulan Türk Dünyası Hareketliliği Biriminin de rolü büyük oldu. Balıkesir Üniversitesi olarak nitelikli eğitim, güçlü araştırma altyapısı ve uluslararası görünürlüğü önceleyen üniversite modelimizle ülkemize ve bilime katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum."

