Altın Gençler: 54 Yılda 4 Bine Yakın Genç Ödüllendirildi

Altın Gençler geleneği 54 yılda 4 bine yakın genci ödüllendirdi

Türkiye İş Bankası'nın 1971 yılında başlattığı 'Altın Gençler' geleneğiyle 54 yılda 4 bine yakın genç ödüllendirildi.

Tören ve ödüller

2025 yılında Yüksek Öğrenim Kurumları Sınavı (YKS)'nda üstün başarı gösteren ve ülkenin önde gelen üniversitelerinde eğitim hakkı elde eden 'Altın Gençler', ödüllerini İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın katıldığı törenle aldı. Törene; 2025 YKS'de sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil ham puan türlerinden birinde ilk 30'a giren öğrenciler ile aileleri ve öğretmenleri katıldı.

Açıklamaya göre 2025 yılında YKS'de ilgili puan türlerinden ilk 30'a girerek Altın Genç olan 102 öğrenci'ye başarı plaketi, 30 bin TL para ödülü ve Avrupa'da trenle seyahat olanağı sağlayan InterRail Global Pass bileti verildi.

Hakan Aran'ın konuşması

Hakan Aran, törende yaptığı konuşmada, Altın Gençler töreninin yarım asrı aşan bir gelenek haline geldiğine işaret ederek, kurum olarak ilgilendikleri, gönül verdikleri konulara hep uzun soluklu baktıklarını vurguladı. Aran, "İlk olarak 1971 yılında başlayan Altın Gençler geleneğimizde yine hep beraberiz. Söz konusu olan gençlerimizin başarısının kutlanması ise 54 yıldır bu konunun içindeyiz ve inanıyorum ki bir 50 yıl sonra da başarının tanımını geliştirerek de olsa aynı heyecanla, aynı coşkuyla bu geleneği sürdüreceğiz" diye konuştu.

Aran ayrıca, "Burada gençlerimizin başarısını kutluyoruz. Bundan daha fazla keyif veren, insanı daha çok motive eden başka bir şey olduğunu sanmıyorum. Keşke ülkemizde başarı kültürü; akademide, bilimde, eğitim-öğretim alanında başarıyı kutlama kültürü yaygınlaşsa ve gençlerimiz bununla motive olsa. Bugün bana sınava girerken Altın Gençler arasında yer alma fikrinin de motive edici olduğunu söyleyen bir gencimiz oldu. Altın Gençler geleneğimiz böyle bir hüviyet kazanmışsa ne mutlu bize." dedi.

Gelecek vurgusu

Aran, Altın Gençlerin kendileri için güzel bir geleceğin ilk adımını üniversite sınavındaki başarılarıyla attıklarını belirtti; bu ilk başarının uzun yıllara yayılmış istikrarlı bir başarı yolculuğuna dönüşmesi gerektiğini vurgulayıp öğrencilere ve ailelerine başarı dileklerini iletti.

Kapsam ve tarihçe

1971'de başlayan Altın Gençler geleneği kapsamında bugüne kadar 4 bine yakın öğrenci ödüllendirildi.

