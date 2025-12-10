DOLAR
T3 Vakfı Edremit MYO'yu Ziyaret Etti: TEKNOFEST İşbirliğinde Ortak Takvim

T3 Vakfı Balıkesir Temsilcisi Gökhan Tanaydın ve heyeti, Edremit Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret ederek TEKNOFEST işbirliği ve ortak çalışma takvimi kararlaştırdı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 13:27
T3 Vakfı Edremit MYO'yu Ziyaret Etti: TEKNOFEST İşbirliğinde Ortak Takvim

T3 Vakfı Heyeti Edremit Meslek Yüksekokulu'nu Ziyaret Etti

TEKNOFEST işbirliği için ortak takvim kararı

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Balıkesir İl Temsilcisi Gökhan Tanaydın ve beraberindeki heyet, TEKNOFEST süreçleri ile ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Edremit Meslek Yüksekokulu (MYO)'nu ziyaret etti.

Heyet, MYO Müdürü Prof. Dr. Selami Selvi tarafından karşılandı. Gerçekleştirilen toplantıda, öğrencilerin TEKNOFEST'e katılımını destekleyecek çalışmalar, yürütülebilecek projeler ve planlamalar üzerine verimli bir değerlendirme yapıldı.

Toplantı sonucunda, önümüzdeki dönem için ortak bir çalışma takvimi oluşturulması konusunda görüş birliğine varıldı. Taraflar, atılacak adımların öğrenci katılımını güçlendirmeye yönelik olacağını ifade etti.

Edremit Meslek Yüksekokulu'ndan yapılan açıklamada, ziyaretlerinden dolayı T3 Vakfı Balıkesir ekibine teşekkür edildi.

