ÖSYM Başkanı Ersoy: YDS’de Yapay Zeka Soruları Tam Not Aldı, Kapsamı Genişleteceğiz

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, kurumun sınav süreçlerinde yapay zekâ kullanımının artacağını ve özellikle yabancı dil sınavlarında önemli adımlar attıklarını açıkladı. Ersoy, Yabancı Dil Sınavı’nda (YDS) yapay zekâ tarafından hazırlanmış soruların denendiğini ve bu uygulamanın geçerlilik ve güvenlik açısından tam not aldığını belirtti.

Yapay zeka dönemi geliyor

ÖSYM Başkanı Ersoy, Samsun Üniversitesi (SAMÜ), British Council, The Open University ve Oxford University iş birliğiyle düzenlenen Quality in English Medium Instruction Forum-A Decade of Progress and the Road Ahead etkinliği sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ersoy, yılda 60–70 sınav ve yaklaşık 25–30 yerleştirme işlemi gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, bu kadar sınav için geniş bir soru havuzuna ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Ersoy, "2 tane yapmış olduğumuz Yabancı Dil Sınavı’nda (YDS) yapay zekâ tarafından hazırlanmış soruları sorduk. Geçerlilik ve güvenlik anlamında tam not aldı. Bunu artırarak devam edeceğiz. Sadece dil sınavlarında kalmayacağız." ifadelerini kullandı.

Yapay zekâyı soru havuzunu artırmak için aktif şekilde kullanacaklarını belirten Ersoy, bu sürecin uzun soluklu olduğunu, önümüzdeki birkaç yıl içinde istenen sonuçlara ulaşmayı hedeflediklerini aktardı. Ayrıca, her hafta randevulu sistemle dil sınavı yapmak istediklerini, on binlerce adayı aynı anda sınava alma ihtiyacına çözüm aradıklarını söyledi. Değerlendirmelerde hem yapay zekâyı hem de insan değerlendiriciyi birlikte kullanarak daha hızlı sonuç veren dil sınavları hedeflediklerini ekledi.

E-TEP: 14 yıllık bir rüyayı hayata geçirdik

Ersoy, Türkiye’de ilk kez ÖSYM tarafından geliştirilen ve dört beceriyi ölçen E-TEP sınavının yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurguladı. "Artık biz yeni bir çığır açtık. E-TEP sınavını Türkiye’de hayata geçirdik. 14 yıllık bir rüya bizim dönemimizde hayata geçti." dedi.

Bu yıl E-TEP sınavının Temmuz ve Kasım aylarında iki kez gerçekleştirildiğini, hedeflerinin önümüzdeki sene sınavı dört kez yapmak olduğunu belirtti. Şu anda sınavın İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da, beş bin kapasiteyle uygulandığını ve YÖK ile görüşmeler sonucunda her merkezde bir sınav merkezi açarak sınavı her ilde ve her üniversitede yaygınlaştıracaklarını söyledi.

Ersoy, E-TEP'in Türkiye'deki dil öğretimine bir "kelebek etkisi" yaparak ilkokuldan üniversiteye kadar dil eğitimine katkı sağlayacağını öngördüklerini ifade etti. Ayrıca, yabancılar için Türkçe sınavı çalışmalarının tamamlandığını ve 2026 yılının başlarında dört becerili Türkçe sınavını hayata geçirmeyi planladıklarını, bunun herhangi bir dilin dört becerili sınavının temelini oluşturacağını aktardı. Ersoy, ÖSYM’de İngilizceden sonra en fazla yapılan sınavın Arapça olduğunu da belirtti.

Sınav güvenliğinde uluslararası bir kurumuz

Ersoy, sınav güvenliğinin en üst düzeyde sağlandığını ve ÖSYM'nin bu konuda uluslararası ölçekte bir kurum olduğunu vurguladı. "Biz ÖSYM olarak tek beceri ölçen bir sınav yapıyoruz. YDS ve YÖK‑Dil adını verdiğimiz sınavı yapıyoruz. Tüm Türkiye’de şikâyet ettiğimiz şey; bu kadar eğitim aldığı hâlde öğrencilerin İngilizceyi konuşamaması, yazamaması ve dinleyememesidir." dedi.

ÖSYM'nin dört beceriyi ölçen sınavlarla hem üniversite hem lise ve ortaokul düzeyinde öğrencilere daha nitelikli eğitim katkısı sağlayacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.

Forum ve katılımcılar

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Ballıca Kampüsü, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde düzenlenen forumun açılış konuşmalarını SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ve British Council Direktörü Denise Waddingham yaptı. Etkinlik, İngilizce Eğitim (EMI) alanında dünyanın önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Oxford University’den Prof. Dr. Ernesto Macaro, NILE’dan James Thomas ve The Open University’den Prof. Anna Kristina Hultgren gibi isimlerin katkılarıyla düzenlenen oturumlar ve atölye çalışmaları, EMI alanındaki yeni eğilimleri ve geleceğe yönelik yol haritalarını ele aldı.

Programa Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın da katıldı. Forum, iki gün boyunca devam edecek; sunumlar, paneller ve atölye çalışmalarının ardından katılımcılara teşekkür edilip sertifika takdimiyle sona erecek.

ÖSYM BAŞKANI PROF. DR. BAYRAM ALİ ERSOY, AÇIKLAMALARDA BULUNDU