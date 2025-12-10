Demirci’de 10 Aralık’ta Öğrenciler İnsan Haklarını Atölyelerde Keşfetti

Demirci’de 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü etkinliği: Öğrenciler atölyelerde farkındalık oluşturdu

Program ve katılımcılar

Manisa’nın Demirci ilçesinde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle Cengiz Topel Enver Armağan İlkokulu’nda düzenlenen kutlama programına Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Erkan Kara, MCBÜ Demirci Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Şaşmaz Ören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Çetinkaya ve ilçe protokolü katıldı. Etkinlik, öğrencilerin etkinliklerine eşlik eden konukların katılımıyla gerçekleştirildi.

İçerik ve amaç

Programın amacı, öğrencilerin bilinç düzeyini artırmak ve insan haklarının temel maddelerini sade, anlaşılır bir dille aktarmaktı. Etkinlikte her bireyin doğuştan sahip olduğu haklar, eşitlik ilkesi ve çocuk haklarının önemi üzerinde duruldu.

Atölye çalışmaları

En dikkat çeken bölüm, Demirci Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğrencileri tarafından hazırlanan insan hakları atölyeleriydi. Öğrenciler, hazırladıkları posterler, el çalışmaları ve kısa mesaj kartlarıyla hak ve özgürlüklerin anlamını kendi ifadeleriyle anlatarak renkli görseller oluşturdu ve katılımcılarda farkındalık yarattı.

Yetkililerin mesajları

Belediye Başkanı Erkan Kara konuşmasında yaşam hakkının evrenselliğine vurgu yaptı: Dil, din, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin herkesin en temel hakkı yaşam hakkıdır. Ne yazık ki bugün dünyada Gazze başta olmak üzere birçok yerde insanların yaşam hakkı gasp ediliyor. İnsan hakları sadece kâğıt üzerinde kalmamalı, uygulanmalıdır. Gelecekte daha yaşanabilir bir dünya siz gençlerle mümkün olacaktır.

Kaymakam Fatih Bayram ise insan haklarının tarihi gelişimine değindi: İnsan haklarının geçmişi 1215 Magna Carta’ya kadar dayanıyor. Anayasamızın 2. maddesi de Türkiye Cumhuriyeti’nin insan haklarına saygılı bir devlet olduğunu vurgular. İlçe İnsan Hakları Kurulumuz ile ihlalleri değerlendirip gerekli mercilere iletiyoruz. En temel hak yaşam hakkıdır. Bugün Gazze’de ve Doğu Türkistan’da yaşananlar bunun en acı örnekleridir.

Etkinliğe ilgi

Demirci’de gerçekleştirilen İnsan Hakları Günü etkinliği, öğrenciler ve katılımcılar tarafından büyük ilgiyle takip edildi; atölye çalışmaları, yönetici ve akademisyenlerin katılımı ile etkinlik hem eğitici hem de farkındalık yaratıcı bir içerik sundu.

MANİSA’NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE 10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ KAPSAMINDA CENGİZ TOPEL ENVER ARMAĞAN İLKOKULU’NDA ANLAMLI BİR KUTLAMA PROGRAMI DÜZENLENDİ.