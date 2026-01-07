Altıntaş Zafer İlkokulu'na 'Okuyan Nesil' ile Sınıf Kitaplıkları

Sınıflarda okuma kültürü güçleniyor

Kütahya'nın Altıntaş İlçe Kaymakamlığı himayesinde yürütülen 'Okuyan Nesil' projesi kapsamında Zafer İlkokulu sınıflarına kitaplıklar kazandırıldı.

Sınıflarda oluşturulan kitaplıklar, öğrencilerin kitaplarla daha fazla buluşmasına imkân sağladı. Teneffüslerde kitap okuyan öğrencilerin keyifli anları, okuma alışkanlığının günlük yaşamın doğal bir parçası hâline geldiğini gösterdi.

Öğrencilerin kitaplıkları kendi elleriyle düzenlerken gösterdikleri özen, sorumluluk bilincinin küçük yaşlarda gelişmesine katkı sundu.

Sınıf ortamında ortak bir okuma kültürü oluşturmayı amaçlayan proje sayesinde öğrenciler, kitaplarla iç içe bir eğitim ortamında hem bireysel hem de sosyal gelişimlerini destekleme fırsatı buluyor.

