Anadolu Üniversitesi ile AIOA, Akademik İş Birliği İçin MoU İmzaladı

Anadolu Üniversitesi ve AIOA, çevrim içi törende dijital eğitim ve açık öğrenim odağında akademik ve kültürel iş birliğini güçlendirecek Mutabakat Zaptı imzaladı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 14:54
Anadolu Üniversitesi ve Afghanistan International Online Academy (AIOA), akademik ve kültürel iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan önemli bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı. Çevrim içi gerçekleştirilen tören, iki kurumun özellikle dijital eğitim ve açık öğrenim alanlarındaki ortak vizyonunu pekiştirdi.

Yetkililerin Mesajları

Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Anadolu Üniversitesi Rektörü, törende şu değerlendirmede bulundu: «Özellikle içinde bulunduğumuz dijital çağda, çevrim içi eğitimin ve açık öğrenim kaynaklarının sunduğu imkanlar, bilgiye erişimde fırsat eşitliği oluşturma misyonumuzda kritik bir rol oynamaktadır. Anadolu Üniversitesi olarak uluslararasılaşmayı stratejik hedeflerimizin merkezinde tutuyoruz. Küresel vizyonumuzu paylaşan kurumlarla bağlarımızı güçlendirme yolunda attığımız bu adımın, her iki kurumun da akademik kapasitesini zenginleştireceğine inanıyorum».

Dr. Hamidullah Mufeed, AIOA Başkanı, iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken; Prof. Dr. Serpil Koçdar, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı, imzalanan MoU’nun 2 kurum arasındaki iş birliklerini daha da artırması yönündeki iyi niyet temennilerini iletti.

İş Birliği Alanları

İmzalanan mutabakat zaptının öğretim elemanları ve araştırmacı değişimi, ortak bilimsel araştırma faaliyetleri, dersler düzenlenmesi, konferans ve sempozyumlar organize edilmesi ile dijital öğrenme ve çevrim içi eğitim gibi alanlarda potansiyel iş birliğinin zeminini hazırladığı belirtildi. Anlaşma kapsamında önümüzdeki günlerde 2 kurumun yetkililerinin iş birliklerini detaylandırmak üzere ayrı toplantılar gerçekleştireceği ifade edildi.

Törene Katılanlar

Törene Anadolu Üniversitesi tarafından Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel (Rektör), Prof. Dr. Serpil Koçdar ve Prof. Dr. Erkan Erdemi (Rektör Yardımcıları), Prof. Dr. Hasan Uçar (Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı), Öğr. Gör. Dr. Zekiye Doğan (Uluslararası İlişkiler Koordinatörü) ve Onur Türktan (Uluslararası İş Birliği Sorumlusu) katıldı. AIOA heyetinde ise Dr. Hamidullah Mufeed, Asif Maaroof, Zulnikka Abram Arani, Selsela Ahmadi ve Hassibullah Dayee yer aldı.

Taraflar, imzalanan mutabakatın iki kurumun akademik kapasitesini zenginleştirmesi ve dijital eğitimde yeni fırsatlar oluşturması beklentisiyle iş birliğini derinleştirmeye yönelik adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

