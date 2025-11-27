Anadolu Üniversitesi'nde Kadına Yönelik Şiddet Eğitimi — Farkındalık ve Önleme

Anadolu Üniversitesi'nde 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Farkındalık Eğitimi'

AKAUM düzenledi — Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Seymen Çakar

Anadolu Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKAUM) tarafından düzenlenen 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Farkındalık Eğitimi', İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Derslik 17'de gerçekleştirildi. Etkinliğin konuşmacısı, AKAUM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Akademik Temsilcisi, Cinsiyete Dayalı Şiddeti Önleme Alt Komisyonu üyesi ve İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Seymen Çakar oldu.

Dr. Öğr. Üyesi Çakar, eğitimde kadına yönelik şiddetin türleri, toplumsal cinsiyet temelli eşitsizliklerin şiddet döngüsündeki rolü, farkındalık geliştirme yöntemleri ile şiddetin önlenmesine yönelik kurumsal ve bireysel mekanizmalar hakkında kapsamlı bilgiler aktardı. Konuşmasında, "Kadına yönelik şiddet, dünya üzerinde en yaygın insan hakları ihlalidir ve her 3 kadından 1’i yaşamı boyunca fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Şiddetin sadece fiziksel ve cinsel boyutlarla sınırlı olmadığını vurgulayan Çakar, ekonomik, psikolojik ve sosyal şiddetin de aynı şekilde var olduğunu belirtti. Tarihsel olarak eşit olmayan güç ilişkilerinin kadına yönelik şiddeti beslediğini hatırlatan konuşmacı, İstanbul Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Bildirgesine atıfta bulunarak şunları söyledi: "Kadına yönelik şiddetin amacı, kadının davranışlarını kontrol altına almak ve onu bağımlı hale getirmektir. Şiddet çok boyutlu bir sorundur; bu nedenle mücadele de çok yönlü olmalıdır. Kadına yönelik şiddet içeren geleneksel uygulamalar da son bulmalıdır".

Teknolojinin hem güçlendirici bir araç hem de yeni şiddet biçimlerini doğurabileceğine dikkat çeken Çakar, siber şiddetin artan boyutuna işaret etti. Konuşmasında, "Araştırmalar çevrim içi kadın ve kız çocuklarının yüzde 70’ten fazlasının siber şiddete maruz kaldığını gösteriyor. Üstelik pek çok vaka bildirilmiyor. Siber şiddet, diğer şiddet türleriyle benzer nitelikler taşıyor. Bu tür şiddet ise kadınları kontrol etme, güç ilişkilerini sürdürme ve ataerkil yapıları pekiştirme amacıyla kullanılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim, katılımcıların sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (AKAUM) TARAFINDAN 'KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE VE FARKINDALIK EĞİTİMİ' GERÇEKLEŞTİRİLDİ.