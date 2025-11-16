Anadolu Üniversitesi'nden Yemek Bursu: 2 bin 600 Öğrenciye Destek

Anadolu Üniversitesi'nden Yemek Bursu Desteği

Anadolu Üniversitesi, öğrencilerine sunduğu sosyal imkânlar ve eğitim hayatını kolaylaştıran uygulamalarla yanında olmaya devam ediyor. Barınmadan beslenmeye kadar birçok alanda destek sağlayan üniversite, bu dönem sunduğu Öğrenci Yemek Bursu ile eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunuyor ve öğrencilerin günlük yaşam maliyetlerini hafifletiyor.

Bu yıl 2 bin 365 öğrenci yemek bursundan yararlanmaya hak kazanırken, 235 öğrenci ise EDEV bursu veya bölüm birinciliği dolayısıyla Anadolu Üniversitesi Yemekhanesinde ücretsiz yemek imkânı elde etti. Böylece toplam 2 bin 600 öğrenci, 2025-2026 Yunus Emre Eğitim-Öğretim Yılında üniversitenin sağladığı ücretsiz yemek bursundan faydalanmaya devam edecek.

Yemekler modern tesislerde üretiliyor

Anadolu Üniversitesi, dünya üniversitesi olma vizyonu ve öğrencilerinin yaşam kalitesini artırma misyonuyla hareket ediyor. Türkiye’nin en uygun fiyatlı üniversite yemekhanelerinden birine sahip olan üniversite, öğrenci dostu bir bütçeyle sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği hizmeti sunuyor. Yemekler, Yemek Üretim Merkezinin modern tesislerinde, uluslararası hijyen standartlarına uygun olarak ve besleyici değeri yüksek menülerle hazırlanıyor.

Yemek Üretim Merkezi, Anadolu Üniversitesi’nin sağlıklı ve kaliteli yaşam vizyonunun bir parçası olarak uygun ve erişilebilir fiyatlarla öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor.

“Öğrencilerimizin üniversite yaşamını güçlendirmeye çalışıyoruz”

Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel şunları söyledi:

"Öğrencilerimizin sağlıklı ve dengeli beslenmesi, akademik başarılarının ve sosyal hayata aktif katılımlarının en temel belirleyicilerinden biridir. Bu nedenle yemek bursu desteğini yalnızca bir mali kolaylık değil, öğrencilerimizin üniversite yaşamını güçlendiren bütüncül bir sosyal destek olarak görüyoruz. Her yıl artan başvurular ve ihtiyaçlar doğrultusunda, imkânlarımızı en verimli şekilde kullanarak daha fazla öğrencimize ulaşmak için çalışıyoruz. Üniversitemizde hiçbir öğrencimizin beslenme kaygısı yaşamamasını, eğitimine odaklanmasını ve kampüs hayatından en yüksek düzeyde faydalanmasını istiyoruz. Amacımız, ihtiyaç duyan tüm öğrencilerimize bu desteği kesintisiz şekilde sunmak ve öğrencilerimizin yanında olduğumuzu hissettirmeye devam etmektir."

