Anadolu Üniversitesi Piyanistleri Adana Rhapsody'de 1. ve 2. Oldu

Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nin piyano öğrencileri, Çukurova Üniversitesi 7. Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Yarışmasında önemli başarılar elde etti. Yarışmada Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Ana Sanat Dalı’ndan toplam 9 öğrenci yer aldı.

Organizasyona Türkiye’nin önde gelen konservatuvar ve müzik okullarından toplam 72 piyanist katıldı ve B kategorisinde 26 yarışmacı mücadele etti. Bu kategoride, Prof. Oytun Eren’in 5’inci sınıf öğrencisi Civan Mert Şen 1’incilik ödülüne layık görülürken, aynı kategoride 7’nci sınıf öğrencisi Ece Miray Yılmaz 2’ncilik ödülünü kazandı.

Jüri kadrosunda ise önemli isimler yer aldı: Emre Şen, Gökhan Aybulus, Cem Babacan, Rüya Taner, Eser Bilgeman ve Ulviyye Akbaş.

Yarışma Hakkında

Her yıl Adana Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ulviyye Akbaş tarafından organize edilen Rhapsody Piyano Yarışması, farklı ülkelerden genç piyanistleri aynı platformda buluşturmayı; klasik piyano müziğini teşvik etmeyi, sanatçıların sanatsal gelişimine nitelikli katkılar sunmayı ve kariyerlerinin başındaki yeteneklere uluslararası görünürlük kazandırmayı amaçlıyor.

Yarışma, katılımcılar için yalnızca bir performans alanı olmanın ötesinde; paylaşımın, öğrenmenin ve ilhamın merkezi niteliğinde önemli bir sanat buluşması olarak değerlendiriliyor.

