Anadolu Üniversitesi Piyanistleri Adana Rhapsody'de 1. ve 2. Oldu

Anadolu Üniversitesi piyanistleri, Çukurova Üniversitesi 7. Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Yarışması'nda B kategorisinde 1. ve 2. lik dereceleri kazandı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 14:46
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 14:46
Anadolu Üniversitesi Piyanistleri Adana Rhapsody'de 1. ve 2. Oldu

Anadolu Üniversitesi Piyanistleri Adana Rhapsody'de 1. ve 2. Oldu

Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nin piyano öğrencileri, Çukurova Üniversitesi 7. Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Yarışmasında önemli başarılar elde etti. Yarışmada Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Ana Sanat Dalı’ndan toplam 9 öğrenci yer aldı.

Organizasyona Türkiye’nin önde gelen konservatuvar ve müzik okullarından toplam 72 piyanist katıldı ve B kategorisinde 26 yarışmacı mücadele etti. Bu kategoride, Prof. Oytun Eren’in 5’inci sınıf öğrencisi Civan Mert Şen 1’incilik ödülüne layık görülürken, aynı kategoride 7’nci sınıf öğrencisi Ece Miray Yılmaz 2’ncilik ödülünü kazandı.

Jüri kadrosunda ise önemli isimler yer aldı: Emre Şen, Gökhan Aybulus, Cem Babacan, Rüya Taner, Eser Bilgeman ve Ulviyye Akbaş.

Yarışma Hakkında

Her yıl Adana Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ulviyye Akbaş tarafından organize edilen Rhapsody Piyano Yarışması, farklı ülkelerden genç piyanistleri aynı platformda buluşturmayı; klasik piyano müziğini teşvik etmeyi, sanatçıların sanatsal gelişimine nitelikli katkılar sunmayı ve kariyerlerinin başındaki yeteneklere uluslararası görünürlük kazandırmayı amaçlıyor.

Yarışma, katılımcılar için yalnızca bir performans alanı olmanın ötesinde; paylaşımın, öğrenmenin ve ilhamın merkezi niteliğinde önemli bir sanat buluşması olarak değerlendiriliyor.

ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NİN PİYANI ÖĞRENCİLERİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 7. ULUSLARARASI ADANA...

ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NİN PİYANI ÖĞRENCİLERİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 7. ULUSLARARASI ADANA RHAPSODY PİYANO YARIŞMASI'NDA 1'NCİLİK VE 2'NCİLİK ÖDÜLLERİNİ KAZANDI.

ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NİN PİYANI ÖĞRENCİLERİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 7. ULUSLARARASI ADANA...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde Belediyesi'nden diyabetli öğrencilere mini buzdolabı desteği
2
BUÜ'de Profesörlük Belgeleri Törenle Takdim Edildi
3
Başiskele'de Binlerce Gence Spor ve Müzik Eğitimi
4
Bayburt Üniversitesi'ndeki atamalara Başkan Çalışkan'dan sert tepki
5
Anadolu Üniversitesi Piyanistleri Adana Rhapsody'de 1. ve 2. Oldu
6
Ağrı'dan 11 Proje TÜBİTAK 2204-A Van Bölge Sergisine Davet Edildi
7
Karakoçan'da Kur'an Kursuna Ara Dönem Eğitim Programı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları