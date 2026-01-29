Türkiye, QS Avrupa Üniversiteleri 2026'da 23 Üniversiteyle İlk 500'de

Türk üniversiteleri, uluslararası sıralamalarda dikkat çekmeye devam ediyor. Quacquarelli Symonds (QS) Avrupa Üniversiteleri 2026 sıralamasında 23 üniversite ilk 500'e girmeyi başardı. Toplam 103 üniversitesi sıralamalarda yer alan Türkiye, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi köklü yükseköğretim sistemlerini geride bırakarak Avrupa'da en fazla temsil edilen ikinci ülke konumuna yükseldi.

Uluslararası başarı ve alan bazlı yükseliş

Türk yükseköğretimi, sadece QS sıralamalarında değil; Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan ‘2026 Alan Bazlı Dünya Üniversiteleri Sıralamaları’nda da görünürlüğünü artırdı. Bu veriler, Türkiye'nin hem akademik itibar hem de araştırma ağları bağlamında ilerlediğine işaret ediyor.

Öne çıkan sonuçlar

42 ülke ve bölgeden 958 üniversitenin yer aldığı sıralamalarda Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 116'ncı olarak Türkiye'nin en yüksek dereceli üniversitesi oldu. ODTÜ, akademik itibar, işveren itibarı ve uluslararası araştırma ağı göstergelerinde öne çıktı.

Sıralamada ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi 124'üncü, Koç Üniversitesi 143'üncü, Sabancı Üniversitesi 148'inci olarak ilk 150 içinde yer aldı. Bu kurumları 153'üncü sıradaki Boğaziçi Üniversitesi takip etti.

