Anadolu Üniversitesi Şam'da Açıköğretim Köprüsü: Türk Dili ve Kültürü Önlisansı Tanıtıldı

Anadolu Üniversitesi Şam Üniversitesi'nde Açıköğretim ve İş Birliğini Tanıttı

Anadolu Üniversitesi heyeti, Şam Üniversitesi çatısında düzenlenen tanıtım ve iş birliği etkinliğine katılarak Açıköğretim Programları ile Türk Dili ve Kültürü Önlisans Programını sundu. Etkinlik, Suriye'deki üniversite rektörleri, bakanlar, bakan yardımcıları ve yükseköğretim temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Etkinliğe Katılanlar ve Amaç

Görüşmelere Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Uçar ve Genel Sekreter Ecevit Öksüz katıldı. Etkinliğin, iki ülke arasında açık ve uzaktan eğitim alanında kalıcı bir iş birliği zeminini güçlendirmesi hedeflendi.

Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı ile Görüşme

Rektör Adıgüzel, program kapsamında ilk olarak Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Dr. Merwan el-Halebi ile bir araya geldi. Toplantıda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin uluslararası öğrencilere sunduğu imkânlar ve yürütülen akademik faaliyetler hakkında kapsamlı bilgi verildi. Bakan el-Halebi, Türkiye ile Suriye arasında yükseköğretim alanında geliştirilebilecek ortak çalışmalara olumlu yaklaştığını ifade etti.

Türk Dili ve Kültürü Önlisans Programı'nın Tanıtımı

Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, daha sonra Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede açık ve uzaktan öğretim faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımı yapıldı ve Türk Dili ve Kültürü Önlisans Programı detaylı şekilde tanıtıldı. Programın Suriyeli öğrencilere sunduğu kültürel ve akademik fırsatlar vurgulandı.

Sanal Üniversite ile İş Birliği Olanakları

Ziyaret kapsamında Suriye Sanal Üniversitesi Rektörü Dr. Obada Muhammad Al-Tamer ile de bir toplantı gerçekleştirildi. Bu görüşmede iki ülke arasında açık ve uzaktan eğitim alanındaki iş birliği potansiyeli ele alındı; ortak programlar, akademik değişim imkanları ve dijital eğitim altyapılarının geliştirilmesi gibi konular gündeme geldi.

Gerçekleştirilen uluslararası temasların, Anadolu Üniversitesi’nin açık ve uzaktan eğitimdeki uluslararası iş birliği ağını genişletmeyi amaçladığı ifade edildi.

