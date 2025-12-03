Anne-Baba Okulu'na Yoğun İlgi: Arena ve Bursa Uludağ Üniversitesi İş Birliği

Arena Eğitim Kurumları ve Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 'Anne-Baba Okulu', ebeveynlere akademik ve bilimsel rehberlik sunuyor; program 10 hafta sürecek.

Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle Arena Eğitim Kurumları’nda hayata geçirilen 'Anne-Baba Okulu' büyük ilgi gördü.

Arena Okulları Beşevler Kampüsü’nde düzenlenen özel buluşmada, ebeveynler Arena Eğitim Kurumları Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Feyyat Gökçe’nin sunumuyla aile içi roller ve okul-aile ilişkisinin dinamiklerini yeniden keşfetme fırsatı buldu. Değişen dünya düzeninde ebeveynlere rehberlik etmek ve bilinçli nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak hedefiyle başlatılan 'Anne-Baba Okulu', velilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Yönetimin Mesajı

Arena Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Celal Arslan, kurum olarak öğrencilerin akademik başarısının yanında, ailenin bütüncül gelişimine de odaklandıklarını vurguladı. Bursa Uludağ Üniversitesi ile yapılan iş birliğinin ikinci yılında daha tecrübeli olduklarını belirten Arslan, şehir dışından katılan yeni eğitmenler ve eklenen yeni konu başlıklarıyla programı güçlendirdiklerini ifade etti.

Arslan, eğitimin evde başladığına dikkat çekerek şunları söyledi: "Projedeki temel felsefemiz; ’evi değiştirmekti’. İnanıyoruz ki evdeki ortamı dönüştürebilirsek, çocuklarımız hayata daha iyi adapte olur, başarıları artar ve topluma daha hızlı kazandırılırlar. Çünkü eğitim, değişimdir." Geçtiğimiz yılki çalışmaların aileler üzerindeki olumlu yansımalarını ve somut sonuçlarını memnuniyetle gözlemlediklerini belirten Arslan, gelecekte daha kapsamlı projelere imza atacaklarını ekledi.

Sunum ve Vurgular

Prof. Dr. Feyyat Gökçe, "Aile, Okul ve Eğitim İlişkileri: Roller ve Beklentiler - Özbakım Becerileri" başlıklı sunumunda, şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Özellikle pandemi sonrası dönemde velilerin eğitimdeki konumunun ’dolaylı katılımcı’ olmaktan çıkıp ’doğrudan katılımcı’ statüsüne evrildi. Velilerin bu yeni ve aktif role uyum sağlayabilmeleri için belirli pedagojik yeterliliklere ve öğretim stratejilerine hakim olmaları bir gereklilik doğurmuştur. Günümüzde zorunlu hale gelen bu yetkinlik açığını kapatmak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Programımızla ebeveyn-çocuk iletişimi ve okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi gibi temel konularda velilerimize rehberlik ediyoruz."

Program İçeriği ve Süre

Arena Eğitim Kurumları’nın sosyal sorumluluk bilinciyle hayata geçirdiği ve sadece kendi velilerine değil, katılmak isteyen tüm ebeveynlere kapılarını açtığı "Anne Baba Okulu", 10 hafta boyunca kesintisiz devam edecek.

Alanında uzman akademisyenler ve profesyonellerin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim serisinde; dijital çağda ebeveynlik, akran ve siber zorbalıkla mücadele, güvenli bağlanma, sağlıklı beslenme ve etkili iletişim gibi günümüz aile yapısını yakından ilgilendiren kritik başlıklar ele alınıyor. Ebeveynlere, çocuklarının akademik ve sosyal-duygusal gelişimlerini destekleyecek pratik çözüm önerileri sunulan program, her hafta yeni konularla düzenlenmeye devam ediyor.

