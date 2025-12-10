DOLAR
MCBÜ'de Dünya İnsan Hakları Günü Paneli

MCBÜ'de düzenlenen panelde akademisyenler ve İl İnsan Hakları Kurulu üyeleri, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nden güncel hak ihlallerine kadar konuları tartıştı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 16:07
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) İnsan Haklarını Güçlendirme ve Şiddetle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi, Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında "İnsan Hakları" konulu bir panel düzenledi.

Panelin Yapısı ve Katılımcılar

Rektörlük Seminer Salonu'nda gerçekleştirilen panele üniversite akademisyenleri, öğrenciler ve Manisa Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu üyeleri katıldı. Panelin moderatörlüğünü İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Yurtsever üstlendi. Konuşmacılar arasında İİBF öğretim üyesi Doç. Dr. Dilek Dulay Yangın, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ceyhun Akın Cengiz ve MCBÜ Engelli Danışma ve Koordinasyon Birimi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan Kalaç yer aldı.

Açılış ve Temel Vurgular

Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Seda Seyman açılış konuşmasında, 10 Aralık 1948'de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin tarihi bir adım olduğunu vurguladı ve bu tarihin toplumun haklar konusunda bilgilendirilmesi için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Prof. Dr. Hatice Yurtsever ise insan haklarının yalnızca teorik bir kavram olmadığını; çatışmalar, göçler, ayrımcılık ve şiddetin hâlâ sürdüğüne dikkat çekti. Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet, engelli bireylerin karşılaştığı zorluklar ve çalışma hayatındaki eşitsizliklere işaret ederek, hakların korunması ve geliştirilmesi adına sorumluluk alınması gerektiğini belirtti.

Konuşmalar: Ayrımcılıktan Yoksulluğa, Erişilebilirlikten Politikalara

Doç. Dr. Dilek Dulay Yangın, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun (TİHEK) çalışma hayatında cinsiyete dayalı ayrımcılık kararlarına değindi. Hamilelik döneminde kadınların maruz kaldığı ayrımcılığın ciddi bir sorun olmaya devam ettiğini, işe alımın hamilelik gerekçesiyle durdurulması, görev verilmemesi veya farklı çalışma koşulları uygulanmasının ayrımcılık olarak değerlendirildiğini ve TİHEK tarafından idari para cezalarının uygulandığını aktardı.

Doç. Dr. Ceyhun Akın Cengiz, "Yoksulluk ve İnsan Hakları" başlıklı sunumunda yoksulluğu bir insan hakkı ihlali olarak tanımladı. Yoksul bireylerin yaşam, sağlık, eğitim ve barınma gibi temel haklardan yeterince yararlanamadığını, bunun kişinin potansiyelini ortaya koymasını engellediğini ve güvencesiz bir yaşamı zorunlu kıldığını ifade etti.

Dr. Mustafa Özhan Kalaç ise Türkiye'nin engelli hakları alanındaki dönüşümünü ele aldı. 2005 Engelliler Kanunu ile hak temelli bir yaklaşımın benimsendiğini; 2009 BM Engelli Hakları Sözleşmesinin onaylanmasıyla "makul düzenleme, bağımsız yaşam ve katılım" gibi kavramların ulusal politikalara girdiğini aktardı. Ayrıca 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi ile erişilebilirlik, afet durumları, kamusal hizmetler ve istihdam alanlarında önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

Kapanış

Panel, Prof. Dr. Hatice Yurtsever ve Dr. Öğr. Üyesi Seda Seyman'ın panelistlere teşekkür belgelerini takdim etmesinin ardından, katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.

