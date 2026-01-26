Arkas Öğrencileri 'Sıfır Karbon Noktası'nda Geleceği Deneyimledi

Arkas Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, Ege Orman Vakfı iş birliğiyle Sıfır Karbon Noktası'nda 120 dakikalık sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji eğitimi aldı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 11:22
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 11:22
Arkas Öğrencileri 'Sıfır Karbon Noktası'nda Geleceği Deneyimledi

Arkas öğrencileri 'Sıfır Karbon Noktası' Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti

Arkas Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, çevre bilincini güçlendirmek amacıyla Ege Orman Vakfı iş birliğiyle 'Sıfır Karbon Noktası' Eğitim Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Etkinlik, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 'Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare' projesi ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında planlandı.

Gezide yer alan uygulamalı eğitimler, T.A.F. - Trees and Forestation Twinning projesi koordinatörü Gülin Erhan yönetiminde yürütüldü ve öğrencilere sürdürülebilir yaşam becerileri kazandırmayı hedefledi.

120 dakikalık uygulamalı eğitim

120 dakikalık programda iklim değişikliği, orman varlıklarının korunması, yenilenebilir enerji ve döngüsel ekonomi başlıkları işlendi. Öğrenciler, doğal kaynakların verimli kullanımı ve temiz enerji uygulamalarının günlük yaşama entegrasyonuna dair örnekleri yerinde inceleme fırsatı buldu.

Kinetik enerji ve sanal gerçeklik deneyimi

Eğitim kapsamında katılımcılar, güneş enerjisini depolayarak aydınlatma sağlayan 'Güneş Ağacı' modelini tanıdı. Merkez bahçesindeki özel düzenekli bisikletlerle pedal çevirerek kinetik enerjinin elektrik enerjisine dönüşümünü deneyimlediler.

Öğrenme süreci teknolojiyle desteklendi; öğrenciler sanal gerçeklik (VR) gözlükleri aracılığıyla çevre ve enerji temalı etkileşimli içerikleri izledi. Program, uygulamalı etkinliklerle öğrencilerin çevreye duyarlı bireyler olarak farkındalık kazanmalarını amaçlayarak tamamlandı.

