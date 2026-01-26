Turkcell GNÇYTNK Başvuruları Başladı: Full Time ve Part Time İmkanları

Turkcell GNÇYTNK Başvuruları Başladı

Turkcell, genç yeteneklerin kariyerlerine kendi yollarını çizerek başlamalarını destekleyen işe alım programı GNÇYTNK için başvuruları başlattı. Geçen yıl 62 bin 500’den fazla başvuru ile rekor katılıma ulaşan programda GNÇYTNK Full Time ve GNÇYTNK Part Time olmak üzere iki kategori yer alıyor.

Programa Kimler Başvurabilir?

Programa 3 ve 4. sınıf lisans öğrencileri ile en fazla 2 yıl deneyimli yeni mezunlar katılabiliyor. 3. sınıf öğrencileri Part Time, 4. sınıf öğrencileri ve yeni mezunlar Full Time seçeneğine başvuru yapabiliyor.

Erkan Durdu'nun Değerlendirmesi

GNÇYTNK programı ile bugüne kadar bin 500’den fazla genç yeteneği Turkcell’e kazandırdıklarını belirten Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, şu ifadeleri kullandı:

'Şirket olarak her gencin kendi yeteneğine ve hayaline uyan bir yolu olduğuna inanıyoruz. Gençlerimize sadece bir iş değil, kendilerini keşfedebilecekleri, deneme cesareti bulabilecekleri ve potansiyellerini ortaya koyabilecekleri bir alan sağlıyoruz. GNÇYTNK’i de bu bakışla tasarladık. Çünkü insana değer verdiğinizde ortaya çıkan şey sadece başarı değil; sürdürülebilir bir gelecek oluyor. Bugüne kadar olduğu gibi bu yıl da ‘Yeteneklerini gösterebileceği bir kariyer başlangıcı için Turkcell sana uyar!’ diyerek, gençlerimizi GNÇYTNK programımıza başvurmaya davet ediyoruz'

Seçim Süreci ve Eğitim İmkanları

Adaylar genel yetenek değerlendirmesi, grup vaka çalışmaları, İngilizce değerlendirmeleri ve video-panel mülakatları gibi aşamaları online olarak deneyimleyecek. Sürece dahil olan tüm adaylar, iş hayatına hazırlıklı başlamalarını sağlayacak eğitim ve sertifika programlarına katılabilecek ve şirket yöneticilerinden sektörü ile gelecek trendlerini dinleme fırsatı bulacak.

Değerlendirme aşamalarını başarıyla tamamlayan adaylar arasından seçilecek GNÇYTNK’ler, Turkcell Akademi tarafından hazırlanmış oryantasyon ve eğitim programlarına katılacak; müşteri odaklılık, inovasyon, dijital trendler ve stratejik düşünme gibi konularda eğitim alarak şirket içinde kariyerlerini şekillendirebilecekler.

Başvuru Detayları

GNÇYTNK Full Time programına 1998 yılı ve sonrası doğumlu, lisans son sınıf, yüksek lisans veya doktora öğrencisi, yeni mezun ya da en fazla 2 yıl iş deneyimine sahip adaylar; GNÇYTNK Part Time programına ise lisans 3. sınıf öğrencileri kariyerim.turkcell.com.tr/genc-yetenek sayfasından başvurabilecek. Programa son başvuru tarihi 12 Mart.

Yan Haklar ve Çalışan Avantajları

Turkcell bünyesinde kariyerine başlayan gençler, kişiselleştirilmiş yan haklardan Flex Menü ile faydalanıyor. Her çalışan kendi yaşam tarzına, önceliklerine ve ihtiyaçlarına göre özel sağlık sigortası, yemek kartı, bireysel emeklilik, çocuk eğitim yardımı, sağlıklı yaşam paketleri, alışveriş çekleri ve Paycell uygulamasına bakiye yüklemeleri arasından tercih yapabiliyor.

Ayrıca kıdem yılına göre gram altın hediyesi, evlilik ve bebek paketleri, kreş yardımı, karne günü izni, doğum günü izni ve o güne özel sosyal sorumluluk bağışları, özel gün hediyeleri, mağaza ve dijital platform indirimleri mevcut. Turkcell Plazalarda çalışanlara özel diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, pedagog, dişçi, işyeri hekimi ve spor salonu gibi hizmetler de sunuluyor.

TURKCELL İNSAN VE İŞ DESTEKTEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ERKAN DURDU